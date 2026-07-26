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Američke tarife za Srbiju od čak 35 odsto prestale su da važe tačno u ponoć u noći između petka i subote i sada iznose nevereovatnih nula odsto, kako je prethodno i najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Analitičari ocenjuju da je ovaj potez SAD, koji dolazi u trenutku kada Amerika najavljuje uvođenje novih dodatnih carina desetinama zemalja, ne samo prilika za privredni rast Srbije, već i privilegija kakvu nema ni jedna druga država u Evropi, ali i šansa koja našoj zemlji može da donese milijarde od novih investcija.

Predsednik Vučić pojasnio je da ova odluka mnogo znači za našu zemlju jer će biti više investicija i ljudi će želeti više da dolaze u Srbiju.

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Aleksandar Vučić, predsednik Srbije Foto: Youtube/ DIE WELTWOCHE

- Imali smo carine na čelik, aluminijum, putnička vozila, bakar, što su strateški proizvodi i što su amerikanci uvek radili, a onda su dodate tarife kao odgovor zemljama koje su imale spoljnotrgovinski suficit prema SAD. Ljudi treba da znaju da je to nama nanelo probleme, posebno kod dela stranih i domaćih kompanija. Užički Partizan je izvozio njima. U budućem periodu biće 10 i 12, ali za sada će biti 0 odsto. To nama daje ogromnu šansu. To će značiti dalje snaženje našeg investicionog rejtinga, nivoa našeg kreditnog rejtinga. To će za nas da znači, rekao bih, ogromnu priliku da, kada ljudi porede gde će da ulažu novac, da znaju da mogu da ulažu u našu zemlju i da im je to jednostavnije - kazao je Vučić i dodao da ovo otvara i mnoge druge perspektive, a da zemlje kao što su Švajcarska, Izrael i druge imaju tarifu od 12 odsto.

Počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković ocenjuje za Kurir da ovakav potez Amerike predstavlja izuzetno dobar trend, koji ako se dalje bude razvijao i išao u ovom pravcu može Srbiji da donese orgoman profit pre svega iz stranih investicija, ali i na međunarodnom planu.

Nebojša Atanacković Foto: Kurir Televizija

- Ukidanja carina nije samo ekonomska mera, to je poruka investitorima da je Srbija sigurna zemlja za ulaganje, ali i nešto što će našoj zemlji mnogo značiti na međunarodnom planu. Moram da priznam da nisam očekivao da će predsednik Amerike Donald Tramp da napravi tako veliki zaokret što se tiče Srbije, a sigurno je da on stoji iza ovog, jer on ne dozvoljava da njegova administracija donosi tako krupne odluke bez njegove saglasnosti. Naše carine su sada nula, dok su druge zemlje u Evropi dobile povećanje na 10 ili 12, 5 odsto! Kada bi nas sutra sveli na tih 10 ili 12,5 odsto kao ostatak Evrope ili Japan - to bi i dalje značilo da nas vide kao zemlju prijatelja. To je veliki signal za investitore, koji se jesu povlačili zbog carina. Poboljšanje političkih odnosa sa najbogatijom zemljom sveta neizbežno popravlja naš kreditni rejting. To znači jeftinije finansiranje za državu, ali i za naše kompanije. Veći priliv stranih investicija direktno vodi ka otvaranju novih radnih mesta i rastu plata - govori Atanacković i dodaje da pozicioniranje Srbije kao američkog partnera doprinosi dugoročnoj ekonomskoj stabilnosti:

- Ne zaboravimo i da je Srbija nedavno otvorila Strateški dijalog sa Amerikom i sama činjenica da su to prihvatili nam već mnogo znači na nekom međunarodom planu. Očekujem da ukidanje carina najviše pomogne kineskim kompanijama koje posluju u Srbji, kao što sz Linlong ili borski kompleks, kojima je uvoz u Ameriku do sada bio praktično onemogućen ili drastično otežan. Takođe, predsednik Vučić je kazao da je po prvi put optimista oko dogovora za NIS i sporazuma Srbije, Mađarske i Rusije, ali ne zaboravimo da je ipak ključni igrač ovde ipak Amerika. Ne možemo da očekujemo da Amerikanci u celom svetu uvedu sankcije Rusima, a da ih samo u Srbiju ukinu, ali nadam se da smo sada blizu nekog dobrog rešenja!

Vučić: Tu slučajnosti ne postoje, žao mi je što se neki ne raduju uspehu SR Predsednik Vučić je nakon promocije najmlađih oficira Vojske Srbije juče na Banjici, odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše izjavu poslanika SSP-a Borka Stefanovića da u ukidanju tarifa Srbiji od SAD-a nema zasluga srpskih vlasti da "Srbija potupno slučajno nije potpala pod nove kriterijume" ponovio da je Srbija ispunila nove kriterijume SAD za ukidanje tarifa. - To "potpuno slučajno" ne postoji. To su četiri kriterijuma o kojima sam govorio: Prvi kriterijum je prinudni rad, drugi kriterijum su nepovoljne ili loše trgovinske prakse, treći kriterijum je farmaceutska industrija i cene lekova, četvrti kriterijum su digitalne takse i porezi. Za to je zaslužna država Srbija, i mnogo sam srećan što smo u svemu tome uspeli. A meni je žao što neki ljudi čak i ne slušaju šta govorim, i žao mi je što ne vole Srbiju, i što se ne raduju uspehu Srbije - rekao je Vučić.

Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu ocenjuje za Kurir da ukidanjem američkih sankcija srpksa privreda dobija jasnu konkurentsku prednost i daje mogućnost da privučemo strane direkrbe investicije zbog dostupnosti tržišta SAD.

Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu Foto: Kurir Televizija

- Iz Amerike stižu jasni strateški signali sada prema Srbiji kao nekada prema Titovoj Jugoslaviji. Mislim da Srbija treba aktivno da pristupi ovome, kako bi ove signale pretovorila u materijalizaciju sa jasnim strateškim okvirom koji uvažava današnje geopolitičke realnosti u kojima je SAD jedini pouzdan partner posle Evropske unije! Posebno raduje da nismo potpali pod kriterijum prinudnog/robovskog rada imajući u vidu da u Srbiji posluju kineske korporacije koje su pod stalnim nadzorom - smatra Obradović.

Spoljnopolitički analitičar Branimir Đokić kaže za Kurir da je ovakav potez američke administracije "mnogo znači Srbiji".

Branimir Đokić, Stručnjak za spoljnu politku Foto: Kurir Televizija

- To je jedan gest dobre volje, koji suštinski nikako ne opterećuje ili ne ugoržava Ameriku, ali je to prvi gest nakon otpočinjanja strateškog dijaloga SAD i Srbije, kojim Amerikanci žele da pokažu da su srpemni na dalje razgovore i produbljivanje saradnje. Verujem da će i od nas biti nešto traženo iz energetskog sektora, a dalje je pitanje za Srbiju da li će biti spremna to da im da - govori Đokić.

I ministar finansija Siniša Mali izjavio je da ova odluka američke administracije predstavlja pozitivan signal za dalje unapređenje ekonomskih odnosa između Srbije i SAD.

- Sjajne vesti za Republiku Srbiju stižu iz SAD. Naime, kako je saopštio predsednik Aleksandar Vučić, američke carinske tarife za Srbiju, od noćas po našem vremenu, biće nula posto i tako će biti dok traju naši razgovori. Dakle, u trenutku kada američka administracija uvodi novu rundu carina na robu iz desetine zemalja širom sveta, istovremeno ukida tarife za Srbiju - napisao je Mali na Instagramu.