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Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić ocenila je danas da su male šanse da poslanici izglasaju nepoverenje Vladi Srbije na čijem je čelu premijer Đuro Macut pošto opozicija "nije u stanju da obezbedi ni kvorum".

Brnabić je gostujući jutros na RTS rekla da se vlast ne plaši nijedne teme, ali da ne očekuje argumentovanu raspravu na današnjoj vanrednoj sednici parlamenta.

- Tokom rasprave nećemo čuti ništa novo od opozicije. Možda nas ubede neverovatnim argumentima da Vlada Đura Macuta nije radila dobar posao, ali mi imamo visoku stopu ekonomskog rasta, počeli smo strateški dijalog sa SAD, najavljene su nove investicije, navela je Brnabić.

Na pitanje hoće li poslanici i Srpske napredne stranke ili koalicioni partneri biti na današnjoj sednici, Brnabić kaže:

Foto: RTS Printscreen

- Apsolutno da. Mi smo dali našu reč, i sad govorim kao jedan od potpredsednika Srpske napredne stranke, držimo datu reč. Dakle, pokazali smo demokratski kapacitet. Znate, teško da bi ovako nešto moglo da se desi u nekoj drugoj zemlji, pre svega zato što imate ozbiljnu i odgovornu opoziciju koja, kada misli da ne može realno baš da izazove vladu, ovakve stvari i ne radi.

- Dakle, oni nemaju dovoljno, kao što smo tada videli, i to smo pokazali, oni nemaju dovoljno poslanika ni za kvorum, a ne da izazovu vladu. To je to, to što oni žele da naprave, jedan politički rijaliti. Ali mi se nijedne teme ne plašimo. Obećali smo da ćemo stvoriti, mi kao većina u parlamentu, uslove za takvu jednu debatu. Na kraju krajeva, da vam kažem, i zakonski, i ta stvar mora da se završi da bi se raspisali izbori.

- Oni traže izbore, a s druge strane, a sa druge strane postavljaju uslove tako da se ti izbori ne raspišu. E, takva vam je to to rijaliti politika tih blokadera. Da li blokadera ovih s Fakulteta predvođenih Đokićem ili blokadera iz bivše vlasti, zaista je sve, svejedno. Dakle, to je rijaliti politika. Tu zaista politike nema. I ja mogu da garantujem da mi u toj raspravi nećemo čuti ništa novo.

- Da ćemo čuti sve ono isto što čujemo i kada se raspravlja, na primer, o predlogu zakona roditelj-negovatelj, kada se, na primer, raspravlja o predlogu zakona o finansiranju političkih aktivnosti, što je jedna od osnovnih preporuka, kada se raspravlja o predlogu ratifikacije bilo kojeg kredita, kako bismo nastavili naš ekonomski rast i izgradnju, pre svega, puteva, auto-puteva brzih saobraćajnica. Dakle, nikad se tu ne priča o temi, uvek se priča jedno te isto...

Foto: RTS Printscreen

Zašto sednica baš sad?

Na pitanje o kritikama i zamerkama da se čekalo da budu odmori pa da bude sednica kako oni koji gledaju Skupštinu ne bi čuli zamerke na rad vlade, Brnabić kaže:

- Ja ću tu da se pozovem na ono što je zaista mudro rekao moj kolega i prijatelj Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane. Jako je teško naći trenutak koji njima odgovara, pošto su ili na holideju ili su na nekim siti-brejk destinacijama.

- Tako da, kada je bila priča da ćemo to uraditi u maju, molim vas, nemojte, to su prvomajski praznici, mi nismo tu. Kada, kada treba da se raspravlja o tome kada će biti izbori, pošto, kako god bude, moraju biti u nedelju. Znate, nemojte tad, tad smo na siti-brejk destinacijama. Tako da, Narodna skupština Republike Srbije radi.

- Mi smo se čak i konsultovali sa njima, sa ovlašćenim predstavnikom smo se konsultovali kada bi to odgovaralo njima, da ne bude da smo zakazali, a da, recimo, ovlašćeni predstavnik nije tu, pa smo ih onda prevarili u tome.

- Rekli su da im odgovara. Tako da ne znam sad, možda nekima ne odgovara. E sad, naći sve njih na okupu, to je zaista... To Sveti Petar ne bi mogao da uradi, a ne ja kao predsednica Narodne skupštine.

Na pitanje kakav ishod danas očekuje, Brnabić naglašava:

Foto: RTS Printscreen

- Pa evo, samo ću postaviti možda kontra pitanje, kakav ishod bi mogao da bude, s obzirom na to da smo mi morali da im damo potpise za zakazivanje vanredne sednice, pošto nemaju dovoljno potpisa ni za zakazivanje vanredne sednice.

- Moguće je da se desi da nas ubede svojim neverovatnim argumentima da vlada Đura Macuta nije baš radila dobar posao. Mada, kako da vam kažem, ja vidim da mi imamo među najbržim ekonomskim stopama ekonomskog rasta u Evropi pod ovako teškim okolnostima.

- Vidim da smo, opet, pre svega, pre svega zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću, uspeli da izdejstvujemo da nemamo u ovom trenutku tarife sa Sjedinjenim Američkim Državama, a istovremeno počeli strateški dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama, da su najavljene nove investicije u Republiku Srbiju, kada je, na primer, u jednoj Nemačkoj pitanje da li se gasi, na primer, 100.000 radnih mesta u Folksvagenu.

- Na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića, od 1. avgusta imamo i smanjenje, značajn smanjenje cene veoma važnih lekova. Ali, kako da vam kažem, uvek je dobro, i zato je, na kraju krajeva, dobra i ta stabilnost u zemlji. Dobro je da imate predsednika i vladu koji su na istom zadatku. Ja vidim da oni dobro sarađuju i da, i na dobrobit građana Republike Srbije. Nešto mi je teško da pomislim da, da će nas ubediti da glasamo protiv vlade.

Podsetimo, poslanici u Skupštini Srbije raspravljaće danas od 10 časova o predlogu za glasanje nepoverenja Vladi Srbije, što će biti jedina tačka dnevnog reda. Zahtev za vanredno zasedanje na kome će se raspravljati o nepoverenju Vladi, podnelo je 109 narodnih poslanika.

U februaru su 62 poslanika opozicije podnela predlog za glasanje o nepoverenju Vladi zbog afere Generalštab. Poslanici vladajuće većine u više navrata nisu želeli da daju kvorum da ta sednica bude održana.