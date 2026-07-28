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Viralna objava na mreži Iks razotkrila je ono što se odavno i zna, a sada je (tek) postalo jasno i pristalicama blokadera: da iza najavljenog izlaska na izbore ne postoje ni zvanični spisi, ni jasna politika, ni pravna odgovornost, već samo improvizacija i zahtev za blanko poverenje.

U objavi se postavljaju ozbiljna pitanja: ko donosi odluke, ko drži pare za bine i logistiku, i ko uopšte stoji iza političkog programa koji bi sutra trebalo da ponude biračima.

Posebno je istaknuto da građani imaju pravo da znaju ko vodi politički projekat, i postavljena neka od ključnih pitanja: ko sastavlja listu, ko ima pravo veta i ko odgovara kad se nešto odluči?

- Alo, ljudi, je l’ ovo politički pokret ili mystery box?

Kažu: izlazimo na parlamentarne izbore. Dobro, s kojom listom? Ko je podnosi? Ko potpisuje? Ko je ovlašćeno lice? Ko odgovara? Ili će i to da iskoči iz plenumskog šešira pet do dvanaest?

Na izbore mogu kao grupa građana, ne moraju da budu stranka - to je jasno. Ali i grupa građana mora da ima sporazum, ovlašćena lica, dokumentaciju, kandidate i potpise. Ko to konkretno priprema i ko će formalno stajati iza liste?

Registrovane političke stranke moraju da imaju statut, organe, zastupnike, odgovorna lica i program. Ovde, izgleda, dovoljno je imati nalog na mreži i poručiti: „Veruj nam, bato.“

Gde je zvaničan spisak aktivnih plenuma? Gde su zapisnici, odluke, način glasanja i odgovornosti? Ko sastavlja listu, ko ima pravo veta i ko odgovara kad se nešto odluči?

Nema jasno predstavljenog političkog pravca. Nema celovitog programa. Nema jasnog stava prema EU i NATO-u, spoljnoj politici ni međunarodnim političkim vezama.

EU zastave kao da prolaze neku tajnu bezbednosnu proveru. Ko je odlučivao da li su poželjne ili nepoželjne? Gde je ta odluka? Ko ju je izglasao? Pokažite zapisnik, nije valjda i on u blokadi. - piše između ostalog u opširnom tekstu koji se ekspresno deli na mrežama.

Kompletan tekst objave pročitajte na Iksu: