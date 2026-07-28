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Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je privođenje petorice Srba u Zubinom Potoku na informativni razgovor u Prištinu još jedna akcija represije nad srpskim stanovništvom u toj opštini.

U saopštenju se navodi da je, nakon iskaza koji je trajao do kasno u noć, troje privedenih iz sela Crepulja pušteno na slobodu, dok se u pritvoru nalaze Srbin M. J. iz sela Donji Jasenovik i M. B. iz sela Kaludra zbog navodnog ratnog zločina.

Predstavnici Kancelarije za KiM na terenu su u kontaktu sa njihovim porodicama.

Kancelarija za KiM ocenjuje da je reč o novom pritisku režima u Prištini na Srbe u opštini Zubin Potok, koji je, kažu, usledio nakon protivpravnog rušenja vikendica Srba na jezeru Gazivode.

„Kurtijev režim nastavlja sa politikom terora i odmazde nad Srbima i njihovog zastrašivanja, kako nasilnim akcijama tako i arbitrarnim hapšenjima domaćina koji godinama mirno žive na svom kućnom pragu“, ističe se u saopštenju.

Dodaje se da ovakve akcije dodatno unose nemir u srpske sredine i stvaraju osećaj nesigurnosti i straha među srpskim stanovništvom.

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„Ovakve neosnovane akcije dodatno unose nemir u srpske sredine i stvaraju osećaj nesigurnosti i straha kod srpskog naroda, što i jeste cilj režima u Prištini koji nema politički legitimitet i svoju poziciju pokušava da izgradi ugnjetavanjem srpskog naroda“, zaključuje se u saopštenju.

Kosovska policija je prethodno saopštila da su dvojica Srba uhapšena su u Zubinom Potoku pod sumnjom da su počinila ratni zločin protiv civilnog albanskog stanovništva tokom sukoba na Kosovu 1999. godine i da im je određeno zadržavanje.