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Generalni konzulat Srbije u Njujorku pozdravio je danas istorijsku inicijativu u Kongresu SAD za proglašenje februara Mesecom srpsko-američkog nasleđa i istakao da inicijativu doživljava kao istorijsko priznanje srpskom narodu, Republici Srbiji i višegeneracijskom doprinosu srpsko-američke zajednice razvoju i napretku SAD, a generalni konzul Vladimir Božović podvukao je da je to ne samo priznanje našoj bogatoj prošlosti, već i snažna poruka za budućnost i još jedan čvrst most prijateljstva između dve zemlje.

generalni konzul Srbije u Njujorku Vladimir Božović Foto: newyork.mfa.gov.r

Božović, koji je i predsednik Društva stranih konzula u Njujorku izrazio je u svoje i u ime Generalnog konzulata Republike Srbije u Njujorku i saradnika iskrenu i duboku zahvalnost kongresmenki iz Njujorka Klaudiji Ten, kao i svim kongresmenima koji su, kao predlagači i kosponzori, podržali podnošenje istorijske rezolucije kojom se predlaže da se februar zvanično proglasi Mesecom srpsko-američkog nasleđa (Serbian-American Heritage Month) u Sjedinjenim Američkim Državama.

- Istovremeno, smatramo da ova inicijativa predstavlja prirodan nastavak procesa institucionalnog prepoznavanja srpsko-američkog nasleđa započetog u gradu Njujorku, gde je odlukom gradskih vlasti, a na inicijativu Generalnog konzulata Republike Srbije u Njujorku, 15. februar - Sretenje, Dan državnosti Republike Srbije - proglašen Danom srpsko-američkog nasleđa (Serbian-American Heritage Day) - rekao je Božović i dodao da su na ostvarivanju tog cilja on i njegov tim radili od prvog dana njegovog mandata na dužnosti generalnog konzula Srbije u Njujorku, sa jasnom vizijom da doprinos srpskog naroda i srpsko-američke zajednice bude dostojno priznat i trajno institucionalno afirmisan u Sjedinjenim Američkim Državama.

Kako je rekao inicijativa pred Kongresom SAD predstavlja veliko ohrabrenje i potvrdu da zajedničkim radom mogu dodatno da se unaprede prijateljski odnosi između Srbije i SAD.

- Posebno raduje činjenica da ova istorijska inicijativa dolazi upravo u godini kada Sjedinjene Američke Države obeležavaju 250 godina svoje nezavisnosti, kao i u godini kada zajedno obeležavamo 170 godina od rođenja Nikole Tesle, jednog od najvećih naučnika u istoriji čovečanstva - Srbina po rođenju, Amerikanca po državljanstvu i univerzalnog genija čije je delo zauvek povezalo Srbiju i Sjedinjene Američke Države - rekao je Božović.

Podseća da izbor februara nije slučajan, jer je on od izuzetnog istorijskog, državnog i duhovnog značaja za Republiku Srbiju i srpski narod - tog meseca Srbija proslavlja Sretenje, Dan državnosti Republike Srbije, u znak sećanja na početak Prvog srpskog ustanka 1804. godine i donošenje Sretenjskog ustava 1835. godine, a Srpska pravoslavna crkva obeležava veliki praznik Sretenje Gospodnje, dok Vojska Srbije slavi svoj Dan, čuvajući tradiciju slavne srpske vojske koja je, zajedno sa oružanim snagama Sjedinjenih Američkih Država, bila saveznik u oba svetska rata u borbi za slobodu, pravdu i mir.

- Ova rezolucija predstavlja priznanje milionima Amerikanaca srpskog porekla i svim generacijama Srba koji su svojim znanjem, radom, hrabrošću i stvaralaštvom dali nemerljiv doprinos razvoju američke nauke, privrede, medicine, kulture, vojske i javnog života - rekao je Božović.

Posebno ističe velikog Mihajla Pupina, jednog od najvećih srpskih i američkih naučnika, velikog srpskog rodoljuba, patriote i dobrotvora, koji je bio i počasni konzul Kraljevine Srbije u Njujorku, za koga kaže da njegovo delo predstavlja jedan od najlepših simbola prijateljstva Srbije i SAD i koji je, zajedno sa Nikolom Teslom, Đorđem Šagićem i mnogim drugim znamenitim Srbima, trajno ugradio srpsko ime u istoriju američkog naučnog i društvenog razvoja. Naglašava i da Inicijativa potvrđuje da istorijsko savezništvo Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, izgrađeno kroz zajedničku borbu u oba svetska rata i učvršćeno vekom međusobnog poštovanja i saradnje, danas dobija novu institucionalnu dimenziju kroz odavanje priznanja srpsko-američkom nasleđu.

- Još jednom izražavam iskrenu zahvalnost kongresmenki Klaudiji Teni, svim predlagačima i kosponzorima ove rezolucije, uz uverenje da će njeno usvajanje predstavljati trajno priznanje Republici Srbiji, srpskom narodu i svim srpsko-američkim porodicama koje su svojim radom, čašću i odanošću dale veliki doprinos razvoju Sjedinjenih Američkih Država - rekao je on.