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Nakon što je lider Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta žestoko kritikovao bivšu tužiteljku Jasminu Paunović, koja je prema pisanju medija druga na blokaderskoj listi, a koja izrekla skandalozne stavove na račun porodice i dece predsednika Aleksandra Vučića, nazvavši to "dnom ljudske bede", i sam opozicionar dobio je strašne uvrede iz blokaderskih redova.

Blokaderi i njihovi simaptizeri, kao u slučaju glumice Bojane Maljević koja je odustala od kandidature na studentskoj listi, sada su još jednom dokazali da su spremni da se najgore ostrve i na one koji su ih do juče hvalili, samo ukoliko se drznu da iznesu neku zamerku na njih, koja je u ovom slučaju i više nego opravdana. Tako je Ćuta porukama da su napadi na nečiju porodicu apsolutno nedozvoljeni i neprihvatljivi - na sebe odmah navukao mržnju blokadera, sudeći po njihovim obajavama na društvenim mrežama.

Među burnim reakcijama na društvenim mrežama ističu se one u kojima se pominje "Vinjak Ćuta", dok ga drugi proglašavaju za "Vučićevog igrača".

- Ćuta đubre dokazano, sns-ovac, samo vraćen na fabrička podešavanja novčanim restartom isto kao Rodoljub Šabić - piše jedan od korisnika Iksa.

- A nije da nisam pisao... Broj članske karte SNS ispod tisuću... Smrad... - stoji u jednom od postova, dok se u drugom navodi:

- Ćuta igra ulogu života u Vučićevom cirkusu predstavljajući se za lažnog opozicionara... Verovali ili ne Ćuta je dramaturg po profesiji. Znači školovan da laže publiku... Osnivač sns članska karta broj 732 ili 734...

Podsetimo, Ćuta je u srpskom parlamentu govorio o tome da su napadi na porodice nedopustivi.

- Od ovih ljudi ovde pored mene, od mojih ljudi iz Ekološkog ustanka, nikad niste čuli niti ćete ikada čuti da pominju bilo čiju porodicu. Svi smo mi nečija deca, većina nas ovde ima decu. Znači, onaj ko misli da je normalno da pominje tuđu decu, bilo čiju, mislim na ovo što se desilo u emisiji sa Paunovićkom. Taj ko to radi, to je dno ljudske bede - poručio je Ćuta juče u Skupštini Srbije.