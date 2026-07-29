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Katarina Popović, profesorka andragogije na Filozofskom fakultetu u Beogradu vetirana je sa blokaderske liste!

Kako saznaje Informer iz dokumenata u koje je radakcija imala uvid, Popovićeva je pravila sopstvenu frakciju među blokaderima, zbog čega je izbačena sa liste.

- Katarina Popoviće je bila glavna podrška nekadašnjem guverneru NBS Dejanu Šoškiću, takođe jednom od kandidata na tzv, studentskoj listi, i aktivno lobirala njemu u korist - navodi ovaj medij.

Ovo je drugi slučaj veta na blokaderskoj lsiti za kratko vreme. Podsećamo, beogradska glumica i producentkinja Bojana Maljević povukla se sa te studentske liste jer je, kako je sama rekla, morala da se povuče.

Bojana Maljević Foto: Pritnscreen/X, Dragana Udovičić

Iz Maljevićkinog "pisma ostavke" javnost je saznala da su studenti blokaderi uveli trajni veto.

- Pa veto. Pa još jedan veto. Pa kontinuiran trajni veto.

Pa kontrola kontrole. Pa procedura za proceduru.

Pa pravilnik kojim se uređuje pravilnik.

I odjednom shvatiš da si napisao više stranica o tome kako ćeš kontrolisati sopstvene ljude nego o tome kako ćemo da menjamo vlast, da stvaramo zdrave institucije i da gradimo zemlju.

To je trenutak kada se čovek zapita: protiv čega se ono beše borimo? - napisala je, između ostalog, Maljevićeva.