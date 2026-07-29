JOŠ JEDAN VETO! BLOKADERI IZBACILI PROFESORKU S LISTE: Posle Bojane Maljević vetirana i Katarina Popović sa Filozofskog: Lobirala za Dejana Šoškića
Katarina Popović, profesorka andragogije na Filozofskom fakultetu u Beogradu vetirana je sa blokaderske liste!
Kako saznaje Informer iz dokumenata u koje je radakcija imala uvid, Popovićeva je pravila sopstvenu frakciju među blokaderima, zbog čega je izbačena sa liste.
- Katarina Popoviće je bila glavna podrška nekadašnjem guverneru NBS Dejanu Šoškiću, takođe jednom od kandidata na tzv, studentskoj listi, i aktivno lobirala njemu u korist - navodi ovaj medij.
Ovo je drugi slučaj veta na blokaderskoj lsiti za kratko vreme. Podsećamo, beogradska glumica i producentkinja Bojana Maljević povukla se sa te studentske liste jer je, kako je sama rekla, morala da se povuče.
Iz Maljevićkinog "pisma ostavke" javnost je saznala da su studenti blokaderi uveli trajni veto.
- Pa veto. Pa još jedan veto. Pa kontinuiran trajni veto.
Pa kontrola kontrole. Pa procedura za proceduru.
Pa pravilnik kojim se uređuje pravilnik.
I odjednom shvatiš da si napisao više stranica o tome kako ćeš kontrolisati sopstvene ljude nego o tome kako ćemo da menjamo vlast, da stvaramo zdrave institucije i da gradimo zemlju.
To je trenutak kada se čovek zapita: protiv čega se ono beše borimo? - napisala je, između ostalog, Maljevićeva.
Kurir Politika