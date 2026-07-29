što je njemu dobro

što je njemu dobro

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U Skupštini Srbije treći dan traje rasprava o predlogu za glasanje o nepoverenju Vladi, a poslanici su, pored toga, govorili i o tome da li Branimir Nestorović prima poslaničku platu, da li BIA radi svoj posao, kao i o socijalnoj politici države.

Poslanik "Mi - Snaga naroda" Slobodan Ilić tvrdio je da nije istinit navod predsednice Skupštine Ane Brnabić da predsednik tog pokreta Branimir Nestorović primao platu kao narodni poslanik dok nije dolazio u Skupštinu, navodeći da Nestorović prima platu samo kao lekar.

Na to je šef poslaničke grupe Milenko Jovanov odgovorio da Nestorović ne uzima platu, već da uzima 91.000 evra mesečno na svoj lični račun, koji je dao kao račun za grupu građana.

- 2,5 miliona evra uzeo čovek do sad, za jurenje Marsovaca i istraživanje zmajeva, 2,5 miliona evra građana Srbije, za to što je ovu Skupštinu posetio jednom ili nijednom, za to što od njih četvoro koji ovde sede, jedan poslanik je ponekad tu - rekao je Milenko Jovanov.

Jovanov: Nestorović je Skupštinu posetio jednom ili nijednom Foto: Beta/Miloš Miškov

Na to je Ilić odgovorio da se novac po zakonu uplaćuje na račun grupe građana koja je izašla na izbore.

- Svaka stranka u ovom parlamentu ili grupa građana koja je ušla, dobija identičan novac na račun grupe građana ili stranke koja je učestvovala na izborima, po broju poslanika. A ja sam pričao o primanjima. I to se ne uplaćuje iz budžeta Skupštine, nego iz budžeta Srbije. A gospodin Nestorović ne prima platu u Skupštini - rekao je llić.

Predsednica parlamenta Ana Brnabić je na to navela da ne prima svako u Skupštini novac za poslanike na privatan račun, kao što prima Nestorović.

"Primaju na račun svojih političkih stranaka. Gospodin Nestorović prima na svoj privatni račun, 93.000 evra mesečno, iz budžeta Republike Srbije, dakle od svih građana Republike Srbije. Pritom, bojkotuje lično Narodnu skupštinu, ali ono što prima, to ne bojkotuje", rekla je Brnabićeva.