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Predlog rezolucije da februar postane Mesec sprsko-američkog nasleđa u Sjedinjenim američkim državama (SAD) zvanično je podnet Predstavničkom domu Kongresa u Vašingtonu, a oko ovog predloga usaglasile su i Republikanska i Demokartska stranka u Americi!

Poznavaoci međunarodnih prilika ocenju za Kurir da je činjenica da je ovaj predlog dobio podršku obe političke partije u SAD predstvalja jedan od najvažniji političkih signala sa Kapitol Hila u poslednih nekoliko decenija, ali i rezultat dužeg procesa izgradnje poverenja između dve države i spremnosti da se bilateralni odnosi podignu na viši nivo.

Ova rezolucija predložena je nakon niza diplomatskih aktivnosti i intenzivne saradnje srpse diplomatije sa članovima Kongresa SAD, a Predstavničkom domu podnelo ju je pet članova američkog Kongresa, među kojima i kongresmenka Klaudija Teni, republikanska predstavnica iz američke savezne države Njujork i kopredsedavajuća Srpskog kokusa u Predstavničkom domu SAD.

Klaudija Teni je predložila rezoluciju Foto: em_concepts/Shutterstock, Nemanja Nikolić

- Danas sam predložila rezoluciju oko koje se slažu obe strankeda semesec februar posveti srpsko-američkom nasleđu i postane Mesec srpsko-američkog nasleđa. Generacijama, Amerikanci srpskog porekla pomagali su da se naša nacija oblikuje i jačali veze između SAD i Srbije. Ova rezolucija odaje počast njihovoj istoriji, nasleđu i trajnom doprinosu - objavila je na mreži "X" Klaudija Teni, koja je u javnosti poznata kao neko ko neumorno radi na predstavljanju Srbije u najpozitvnijem svetlu i jačanju prijateljstva i veza između Srbije i SAD.

Aleksandar M. Gajić, istoričar i autor monografije "145 godina srpsko-američkih diplomatskih odnosa" ocenjuje za Kurir da je kongresmenka Teni ovim "otvorila pitanje koje prevazilazi simboliku".

Aleksandar M. Gajić Foto: Privatna arhiva

- Sama činjenica da je ovaj predlog dobio podršku i republikanaca i demokrata predstavlja važan politički signal, posebno u trenutku kada je američka politička scena izrazito polarizovana i kada je veoma malo tema oko kojih postoji dvostranački konsenzus. Iz ugla nekoga ko se godinama bavi istorijom srpsko-američkih odnosa, rekao bih da je ovo jedan od najpozitivnijih političkih signala koji dolaze sa Kapitol hila u poslednjih nekoliko decenija. U američkoj politici simbolika nikada nije bez značaja. Upravo kroz ovakve rezolucije Kongres šalje poruku koje zajednice smatra važnim delom američkog društva i sa kojim državama želi da razvija pozitivne odnose. Kada se takva poruka usvoji uz podršku obe najveće političke partije, njena težina je višestruko veća. Iako bi bilo preuranjeno govoriti da ovo predstvalja dokaz potpunog zaokreta američke politike prema Srbiji, jer se spoljna politika ne menja jednom rezolucijom, ovakvi potezi gotovo nikada ne nastaju u političkom vakumu, već su najčešće rezultat dužeg procesa izgradnje poverenja, intenzivnijeg dijaloga i spremnosti da se bilateralni odnosi podignu na viši nivo - govori Gajić.

On podseća da rezolucija dolazi neposredno nakon uspostavljanja Strateškog dijaloga između Beograda i Vašingtona:

- Strateški dijalog je stvorio institucionalni okvir za unapređenje odnosa, a ovakve inicijative pokazuju da se pozitivna atmosfera ne zadržava samo u diplomatskim krugovima, već se prenosi i na zakonodavnu vlast, koja u američkom političkom sistemu ima izuzetno značajnu ulogu u oblikovanju spoljne politike. Kroz obeležavanje Meseca srpsko-američkog nasleđa afirmišu se istorijski doprinosi srpske zajednice u SAD, podseća se na savezništvo iz Prvog i Drugog svetskog rata, jačaju akademske, kulturne i privredne veze i stvara povoljniji ambijent za buduću političku saradnju. Zbog toga ovu rezoluciju ne bih posmatrao kao izolovan događaj, već kao deo šireg procesa postepenog unapređenja odnosa između Srbije i SAD. Poslednjih meseci vidimo intenzivniji politički dijalog, obnovljene institucionalne kontakte i spremnost obe strane da razgovaraju o budućnosti odnosa na mnogo širem nivou nego ranije, što je ogromna zasluga predsednika Vučića i ministra spoljnih poslova Marka Đurića. Ova rezolucija predstavlja važan politički indikator da se takav pristup prepoznaje i u američkom Kongresu!

Prema Gajićevoj oceni, ako se ovaj trend nastavi, ovakve inicijative mogu postati čvrst temelj za dalje jačanje političkih, ekonomskih, kulturnih i bezbednosnih odnosa SAD.

Karijerni diplomata Zoran Milivojević kaže za Kurir da je ova rezolucija deo jednog mozaika koji u budućnosti treba da trasira srpsko-američke odnose u celosti i da ih "vrati na najviši nivo".

Zoran Milivojević karijerni diplomata Foto: Kurir Televizija

- Sve je to deo procesa koji je započet sa otvaranjem dijaloga o strateškom partnerstvu i reč je o svojevrsnoj restituciji srpsko-američkog partnerstva i vraćanje na period kakav je bio recimo 1881. godine kada je bio na najvišem nivou, a kada su SAD priznale tada novu državu Srbiju. Suština je da se i na ovaj način verifikuje doprinos srpskog naroda razvoju američke nacije i države i da se i tom rezolucijom potvrdi da su u korenima američke države i srpski koreni. Ovo nije samo politički već i suštinki gest, koji govori da su u istorije američke nacije utkani i Nikola Tesla i Mihajlo Pupin, i nije slučajno što se oni spominju u rezloluciji jer bez njih nema američke države. Verujem da će rezolucija biti prihvaćena, to je potpuno pririodno da su je podržali i demokrate i republikacnci jer se radi o istorijskim činjenicama koje čine osnov američke državnosti. Ova rezolucija će doprineti jačanju sprsko-američkih odnosa i stvoriti platformu za buduće odnose dveju zemalja, bez obzira ko je na vlasti i kod njih i kod nas. Srbi su podržavali trenutno američku adminsittaciju i ovo je svojevrsno jačanje njihovog položaja - govori Milivojević.

Kako se navodi u saopštenju ambasade Srbije u Americi, rezolucijom je potvrđena snažna dvostranačka podrška inicijativi za odavanje priznanja istoriji, kulturi i doprinosu srpske zajednice razvoju SAD.

Predložena rezolucija ističe da su Srbi u Americi, još od 19. veka, dali značajan doprinos razvoju američkog društva u oblastima nauke, medicine, tehnologije, privrede, vojske, javne službe, kulture, umetnosti i sporta, a posebno se naglašavaju istorijsko savezništvo Srbije i SAD tokom Prvog i Drugog svetskog rata, doprinos Nikole Tesle razvoju moderne civilizacije, kao i Operacija Halijard - najveća akcija spasavanja savezničkih pilota iza neprijateljskih linija u istoriji.