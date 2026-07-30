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Politikog i predsednik Pupin inicijative Vuk Velebit govori za Kurir da je predlog rezolucije da februar postance Mesec srpsko-američkog nasleđa u SAD, koju je kongresmenka Klaudija Teni,iz Njujorka i kopredsedavajuća Srpskog kokusa podnela Predstavničkom domu SAD, ne predstavlja protokolarnu ljubaznost već potvrdu da srpsko ime u Vašingtonu ponovo ima težinu, i to onu iznad stranačkih podela.

- Da dve američke stranke, koje se danas teško slažu i oko datuma u kalendaru, zajedno stanu iza rezolucije o Srbiji, mnogo govori. Ono što se van Vašingtona često ne razume jeste da u američkoj politici ništa nije slučajno, a najmanje dvostranački konsenzus. Kad se republikanci i demokrate usaglase, reč je o temi koja je prešla iz dnevne politike u nešto trajnije, u ono što obe strane vide kao deo američkog identiteta. Upravo tu je pravi značaj ove rezolucije. Ona našu vezu sa Amerikom ne smešta među prolazne diplomatske epizode, nego među nasleđe koje se neguje bez obzira na to ko sedi u Beloj kući - ocenjuje Velebit i dodaje:

- I to se ne dešava izolovano. Dolazi u istom trenutku kada smo pokrenuli Strateški dijalog, kada EXIM banka finansira našu tehnološku infrastrukturu, kada se o Srbiji u američkim dokumentima govori kao o partneru, a ne kao o problemu. Svaka od tih stvari ponaosob mogla bi se pripisati slučajnosti. Ali zajedno, one crtaju jednu istu sliku, a slika je jasna. Odnos dve zemlje menja koordinatni sistem, tiho ali temeljno. Simboli, uostalom, nisu suprotnost suštini, oni su njen temelj. Mesec posvećen zajedničkom nasleđu podseća i Ameriku i nas da Srbi i Amerikanci nisu novi poznanici, nego saveznici koji su rame uz rame ratovali u dva svetska rata.

Vuk Velebit sa Klaudijom Teni na Kapitol Hilu Foto: Kurir

Velebit naglašava da se na tako dubokim temeljima grade se odnosi koji traju, a ne oni koji zavise od svakog izbornog ciklusa.

- Rezolucija, naravno, neće sama izgraditi gasovod niti privući investiciju. Ali stvara klimu u kojoj se i gasovod i investicija lakše dogovaraju, jer ljudi radije posluju sa onima u kojima vide prijatelja, a ne stranca. Ovo nije kraj priče, nego potvrda da smo na pravom putu. Na nama je da taj kapital dobre volje pretvorimo u konkretne rezultate - ocenjuje Velebit.