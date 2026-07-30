Prvi čovek UFC-a Dejna Vajt , jedan je od najmoćnijih i najuticajnijih ljudi u svetu sporta danas, pohvalio je predsednika Aleksandra Vučića i Srbiju zbog organizacije spektakla zakazanog za 1. avgust!

Dejna Vajt je napomenuo da je UFC tek došao i da će se uskoro na veća vrata vratiti u Srbiju.

"Sastao sam se sa predsednikom juče. Sjajan čovek. Temeljni radovi koji su postavljeni ovde u Srbiji, znate, na nivou amaterstva je apsolutno neverovatno. Ovo nam je prvi put, ali neće biti poslednji. Vratićemo se ovde ponovo i to vrlo brzo", istakao je Vajt.