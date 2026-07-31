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Blokaderi su nam juče u Novom Sadu održali novu lekciju iz savremene politike: postaviti ciljeve nije probelm, problem je ustati na vreme i doći do cilja, u njihovom slučaju - običnog štanda!

Naime, juče su predstavnici "studenata" blokadera zakasnili "debelo" na sopstveni događaj najavljen u 7.30 ujutru. Njihov štand u Novom Sadu koji je u to vreme već trebalo da bude spreman i sačeka građane koji ih podržavaju nije postojao, jer oni u to zakazano vreme nisu ni došli!

Strpljiviji Novosađani čekali su na trotoaru "revolucionare" koji su na prvu liniju fronta stigli sat vremena kasnije, u 8.30 časova!

- Manite se, deco, ćorava posla. Ako već nemate za more, za razliku od vaših nalogodavaca, idite na bazene. Oni su bar besplatni za sve građane – i to je obezbedila ova, kako je nazivate, „loša vlast“ - komentar je na Iksu ispod snimka sa štanda na koji su poranili sa zakašnjenjem.

- Pa oni su cirkus! - kratko je zaključeno u drugom komentaru.

Pogledajte kako je izgledao događaj u Novom Sadu koji su danima najavljivali: