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Sastanak "Centra za logistiku" unutar studentsko - blokaderskog pokreta, održan 1. jula na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, doveo je do erupcije nezadovoljstva i kulminirao potpunim krahom njihove organizacije. Naime, četvoro koordinatora je, jedno za drugim, podnelo je ostavke, čime su ogoljeni duboki sukobi i raskol koji su unutar ovih krugova pristuni i traju već duže vreme!

U snimku razgovora, koji se širio društvenim mrežama, članovi plenuma opisivali su svoje nezadovoljstvo u pokretu i samom centru za logistiku, navodeći da ne žele da sarađuju sa pojedinim ljudima sa fakulteta i želeći da očuvaju svoje mentalno zdravlje, podnose ostavke na mesta koordinatora, dodajući da stvari koje rade više nemaju smisla, kao i da se neće vraćati dok ne vide neko drugo lice na vodećoj poziciji.

Takav potez plenumaša pokazuje i nezadovoljstvo izborom glavnog koordinatora u "Centru za logistiku", čije ime nije saopšteno u snimku.

02:17 Sastanak "Centra za logistiku" blokadera u Novom Sadu Izvor: Privatna arhiva

Ko će imati koristi?

Milan Petričković s Fakulteta političkih nauka kaže za Kurir da ove ostavke dokazuju da su studenti u blokadi bili obmanuti, jer su sve vreme "ti koji su ih organizovali, donosili odluke preko njihovih leđa".

Milan Petričković: U tom glavnom koordinatoru, kao produženoj ruci drugih organizacija, krije se suština

- Oni koji su ih organizovali i animirali, sada među sobom treba da podele plen, što je bila ključna ideja od samog početka. Sada treba da se profiliše ko će imati koristi oko njihovih lista. Na delu je direktan raskol i sukob oko tih koji organizuju studente, potpuno nejasan okvir i prostor u kome se sve vreme delovalo. Jedan opšti haos koji je vladao, izašao je na površinu. Situacija u kojoj su shvatili da je apsurdno sve što rade je posledica toga, što nemaju zajedničkog imenitelja, jer sve što se zasnivalo u njihovom radu je bilo na anarhističko - rušilačkom narativu, na tim plenumima čiji je koncept potpuno nejasan - kaže Petričković.

Prema njegovim rečima, u pitanju je "siva zona koja je sve vreme obmanjivala studente i sada se treba izboriti oko toga ko će da bude na listi i ko će da ima najviše koristi od celokupnog projekta".

Milan Petričković: Foto: Kurir Televizija

- Kada pojedini vide o čemu se radi, dolazi upravo do ovakve situacije, kada se povlače, zarad, kako su i sami rekli, očuvanja mentalnog zdravlja. Ovo nezadovoljstvo zbog izabranog glavnog koordinatora tog centra, pokazuje da su studenti mislili da će se pitati za nešto, medutim potureno im je kukavičje jaje, na perfidan način. Sada kada su raspoznali ko je taj ko je glavni, a ne pominju mu ime, očigledno da se u tom glavnom koordiantoru, kao produženoj ruci drugih organizacija, krije suština. Sada počinje da se vidi ko stoji iza toga i tek će se klupko odmotavati sa novim licima koja bi trebalo da budu ključni faktori, što nisu sami studenti. Tek će se ovaj pokret osipati, razgoliće se celokupno licemerje skrivenih lica, iznošenje prljavog veša i skrivenih detalja. Sada treba apetite svih organizacija podmiriti i studenti sada nema šta da traže u tom procesu - podvukao je Petrićković.

Pogrešan put i pravac

Dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu Patrik Drid kaže za Kurir da su studenti u blokadi "konačno shvatili da su iskorišćeni". Dekana, kaže, ne čudi situacija da članovi koji daju ostavke navode kako žele da se vrate normalnom životu i funkcionisanju, kao i da očuvaju mentalno zdravlje.

Patrik Drid: Dobro je da su posle dužeg vremenskog perioda shvatili da greše Foto: Kurir Televizija

- Dobro je da su posle dužeg vremenskog perioda shvatili da greše i da su odabrali pogrešan put i pravac. Smatram da svako ima pravo na svoje mišljenje i način izražavanja kada je u pitanju vlast, međutim studenti koji obavljaju funkcije u raznim telima koja su zvanična ili nezvanična, shvatili su da rade pogrešno, jer ne mogu da se bore na taj način na koji oni to rade, da ruše svoju državu. Ako im ne odgovara vlast, svako ima pravo da se bori, ali na legalan način. Međutim, ovo što se činilo u prethodne dve godine, apsolutno je kriminalno, nezakonito i zloupotrebna autonomije univerziteta, zloupotreba zvanja studenta. Sada se u javnosti govori o nekom studentskom pokretu, o listama, međutim, u pitanju je veoma mali broj studenata. Većina studenata od početka nije želela da učestvuje u svemu tome. Ja to dobro znam, kod nas na fakultetu vrlo rano smo dobili informaciju da studenti hoće da studiraju, a ne da učestvuju u blokadama. Cela društvena situacija, agresivnost medija, agresivnost grupa koje su vodile te studente, kao i agresivnost pojedinih profesora, dovela je do svega toga - smatra Drid.