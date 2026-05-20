KOD NJIH JE SVE TABULA RAZA

Kad su u svetu postojali socijalizam i kapitalizam, mi smo izmisli samuopravljanje. Posle propasti komunističke partije i jednostranačja, u Miloševićevo vreme, smislili smo Socijalistički savez - više partija ali u jednoj!

Kad opozicija nije uspela da smeni Vučića na izborima, tražili su sa ulice da legitimna vlast odstupi sama. A tek blokaderi! To je pravi inkubator novih ideja: demokratiju su ostvarivali kroz konspirativne plenume, slobodno izjašnjavanje građana organizuju pojedinci sa šifrovanim imenima, nezavisni mediji otvoreno agituju za jednu stranu… i kao vrhunac, po svemu sudeći, biće izlazak na izbore bez programa, na časnu reč, po sistemu: dođem ti!

Jer, evo sad će puna godina kako se agituje za izbore, i niko da nam kaže a šta ćemo birati!

S jedne strane postojeća vlast, i nastavak realizacije njenog programa koji svi vidimo: rast penzija, nova radna mesta, investicije, putevi, povezivanje sa svetom na ravnopravnim osnovama… a s druge: duplo golo. Tabula raza! Prazno.

Prvih meseci prolazila je blokaderska priča da "neće da nam kažu" ko im je na listi, i za kakvu politiku će se zalagati jer se, navodno, boje "medijske satanizacije". Sada je istina potpuno jasna: oni ništa ne kriju, jer ništa nemaju. Ni listu, ni kompetentne ljude za izbornu listu, ni program. Njihove su puške prazne.

Najnovija bura u njihovoj bari, diskusija oko "Studentskog memoranduma o Kosovu i Metohiji" ogolila je do kraja blokadersku stvarnost.

Za one koji su digli ruke od praćenja takvih vesti, da ponovimo: u dokumentu, koji je saopšten kao "izraz jedinstvene volje", "studenti u blokadi visokoškolskih ustanova u Srbiji" ističu da je Kosovo i Metohija neotuđivi i sastavni deo Srbije. Ali, ispostavilo se da tako ne misle svi "studenti". Na mreži X piše da studenti iz Novog Sada i Novog Pazara ovaj memorandum ne podržavaju, a dosta kritika je stiglo i iz Beograda.

Onome što nam se ranije prodavalo kao "plenumsko odlučivanje" koje garantuje apsolutni konsenzus, izgleda da je istekao rok trajanja. Niko nije soapštio i niko ne zna ko je glasao za "memorandum" a ko nije.

Ovde, međutim, treba navesti jednu rezervu: više nije moguće utvrditi ko je od onih koji u javnosti nastupaju kao "predstavnici studenata" zaista visokoškolac a ko obučeni politički radnik zaposlen na izvođenju obojene revolucije.

Najnoviji primer takvog pometanja je nastup zaposlene ženske osobe stare 34 godine, koja je u Utisku nedelje nastupila kao predstavnik studenata.

"Studentkinja" iz Utiska nedelje Foto: Printscrren Linkedin/NovaS

Elem, postali je jasno da blokaderi prosto rečeno nemaju jedinstven stav o Kosovu i Metohiji. Kao što ga nemaju ni o EU, ni o spoljnoj politici Srbije, o ekonomskim temama da i ne govorimo.

Šta će građani dobiti ako izglasaju famoznu "studentsku listu"? Kakvu Srbiju, i gde će u takvoj Srbiji biti KiM?

Jedna struja se zalaže za ostanak Kosova u Srbiji.

Druga - navodimo primer reagovanja srpskih studenata koji se školuju u Berlinu - poručuje: "Pozivamo studente u blokadi da memorandum o Kosovu povuku i da fokus stave na teme koje ujedinjuju: slobodu, mir i toleranciju".

Sudeći po društvenim mrežama i nastupima u medijima Junajted grupe ovi drugi pretežu, i ako blokaderi ikad izađu na izbore, ovo će im biti stav.

Poruka studenata blokadera koji se školuju u Berlinu Foto: Printscreen Instagram

Ali, jedno im se mora priznati: u ovom slučaju nisu izmišljali nešto novo. Njihov program: sloboda, mir i tolerancija proverena je stvar. Svaka kandidatkinja na izboru za mis za iste stvari se zalaže.