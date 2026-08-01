VUČIĆ PITAO BLOKADERE, ODGOVORA JOŠ NEMA: Hoće li poraženi na izborima čestitati pobedniku ili se sprema postizborni haos?!
U javnosti već duže vreme odzvanja po mnogima možda jedno od najvažnijih pitanja u izbornom ciklusu koji je pred nama, a na koje i dalje nema odgovora: Da li će blokaderi pružiti ruku i čestitati izbornu pobedu - bilo kome osim sebi?
Naime, predsednik Vučić je više puta prethodnih dana izjavio da, ukoliko lista "Ujedinjena Srbija" bude poražena na izborima, iste večeri pružiće ruku blokaderima i čestitati im na pobedi.
- Pre nekoliko dana postavio sam prosto pitanje. Najpre, konstatovao sam da ćemo, čim i ukoliko izgubimo izbore, rezultate da priznamo, prihvatimo, čestitamo i pružimo ruku pobednicima, onima za koje kažu da imaju dvotrećinsku podršku građana Srbije. Zamolili smo samo za kratak i jednostavan odgovor. Tražili smo da, ukoliko slučajno bude drugačije, da se druga strana obaveže u skladu sa elementarnim, osnovnim demokratskim principima, a to je da čestita onima od kojih su izgubili na izborima. Prošlo je više dana, nikakav odgovor nismo dobili - poručio je Vučić na svom Instagram profilu.
Analitičari ocenjuju za Kurir da je ovde pitanje zapravo da li su svi učesnici u izbornoj trci zaista spremni na demokratske i fer izbore koji podrazumevaju priznavanje rezultata - čak i kad im se ne dopadaju.
Anlitičar Aleksa Grubešić iz Centra za društvenu stabilnost objašnjava za Kurir da već dugo postoji namera kod dela opozicije i tzv. studentske liste da se izbori delegitimizuju i da se ospori rezultat buduće izborne utakmice.
- Dugo slušamo narativ koji pokušava da ospori ceo izlazak na birališta u Srbiji i da se predstavi kako situacija mora da se rešava ili s prelaznom vladom ili postizbornim haosom ili obojenom revolucijom. Tome služe i nedavno objavljena fingirana istraživanja Crte, koja žele da pokažu kako tzv. studentska lista ima ogromnu prednost nad vladajućom partijom i kako će nesumnjivo pobediti na sledećem glasanju. Ukoliko do toga ne dođe, upravo takva istraživanja služiće kao motiv za pokušaj postizbornog haosa i pokušaja da se vlast preuzme na ulici. Ne isključujem da do takvog scenarija može da dođe, jer oni odbijaju bilo kakve pozive na razgovore - govori Grubešić za Kurir.
S druge strane, sociolog prof. Vladimir Vuletić smatra da tzv. studentska lista "ne poseduje podršku ili kritičnu masu za izazivanje haosa na ulicama kao što smo gledali nekada".
- Presudni će svakako biti rezultati izbora, odnosno da li će razlika u rezultatima između učesnika biti tesna ili će biti toliko velika da će upravo ona ućutkati svu opoziciju. Ipak, veoma je važno i šta će reći strani posmatrači. Ko gubi izbore, taj se ljuti, ali to samo njima nanosi dodatnu štetu, recimo kao što je bilo nedavno na Svetskom prvenstvu u fudbalu, kad su ljudi videli ružnu reakciju Argentine, koja je izgubila, i razočarali se u nju. Način na koji neko gubi je takođe važan i govori o mnogo čemu - kaže Vuletić.
On ističe kako se više "ne nada dijalogu", ali se nada "da ćemo imati bar neki tehnički dogovor".
- Odnosno, razgovor svih strana o izbornim uslovima, jer ako toga bude bilo, to će podrazumevati neko priznavanje izbornog procesa. Ipak, ne verujem da će Vučić i građani zapravo dobiti odgovor na pitanje da li će druga strana čestitati. Uostalom, niko ne mora da čestita, ne sećam se su tokom prošlih godina čestitki... Pitanje je i ko bi zapravo mogao da čestita ili sedne za sto. Studentski pokret ne postoji ni kao stranka, ni kao udruženja građana, ja to zovem neidentifikovani politički objekat NPO i možda zapravo nemaju nikog ko bi ih zvanično predstavljao ili davao bilo kakva čvrsta obećanja - zaključio je Vuletić.
Kurir Politka