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U javnosti već duže vreme odzvanja po mnogima možda jedno od najvažnijih pitanja u izbornom ciklusu koji je pred nama, a na koje i dalje nema odgovora: Da li će blokaderi pružiti ruku i čestitati izbornu pobedu - bilo kome osim sebi?

Naime, predsednik Vučić je više puta prethodnih dana izjavio da, ukoliko lista "Ujedinjena Srbija" bude poražena na izborima, iste večeri pružiće ruku blokaderima i čestitati im na pobedi.

- Pre nekoliko dana postavio sam prosto pitanje. Najpre, konstatovao sam da ćemo, čim i ukoliko izgubimo izbore, rezultate da priznamo, prihvatimo, čestitamo i pružimo ruku pobednicima, onima za koje kažu da imaju dvotrećinsku podršku građana Srbije. Zamolili smo samo za kratak i jednostavan odgovor. Tražili smo da, ukoliko slučajno bude drugačije, da se druga strana obaveže u skladu sa elementarnim, osnovnim demokratskim principima, a to je da čestita onima od kojih su izgubili na izborima. Prošlo je više dana, nikakav odgovor nismo dobili - poručio je Vučić na svom Instagram profilu.

Analitičari ocenjuju za Kurir da je ovde pitanje zapravo da li su svi učesnici u izbornoj trci zaista spremni na demokratske i fer izbore koji podrazumevaju priznavanje rezultata - čak i kad im se ne dopadaju.

Anlitičar Aleksa Grubešić iz Centra za društvenu stabilnost objašnjava za Kurir da već dugo postoji namera kod dela opozicije i tzv. studentske liste da se izbori delegitimizuju i da se ospori rezultat buduće izborne utakmice.

Aleksa Grubešić, pravnik i analitičar Foto: Kurir TV, Marko Karović

- Dugo slušamo narativ koji pokušava da ospori ceo izlazak na birališta u Srbiji i da se predstavi kako situacija mora da se rešava ili s prelaznom vladom ili postizbornim haosom ili obojenom revolucijom. Tome služe i nedavno objavljena fingirana istraživanja Crte, koja žele da pokažu kako tzv. studentska lista ima ogromnu prednost nad vladajućom partijom i kako će nesumnjivo pobediti na sledećem glasanju. Ukoliko do toga ne dođe, upravo takva istraživanja služiće kao motiv za pokušaj postizbornog haosa i pokušaja da se vlast preuzme na ulici. Ne isključujem da do takvog scenarija može da dođe, jer oni odbijaju bilo kakve pozive na razgovore - govori Grubešić za Kurir.

S druge strane, sociolog prof. Vladimir Vuletić smatra da tzv. studentska lista "ne poseduje podršku ili kritičnu masu za izazivanje haosa na ulicama kao što smo gledali nekada".

Vladimir Vuletić sociolog Foto: Kurir Televizija

- Presudni će svakako biti rezultati izbora, odnosno da li će razlika u rezultatima između učesnika biti tesna ili će biti toliko velika da će upravo ona ućutkati svu opoziciju. Ipak, veoma je važno i šta će reći strani posmatrači. Ko gubi izbore, taj se ljuti, ali to samo njima nanosi dodatnu štetu, recimo kao što je bilo nedavno na Svetskom prvenstvu u fudbalu, kad su ljudi videli ružnu reakciju Argentine, koja je izgubila, i razočarali se u nju. Način na koji neko gubi je takođe važan i govori o mnogo čemu - kaže Vuletić.

On ističe kako se više "ne nada dijalogu", ali se nada "da ćemo imati bar neki tehnički dogovor".

- Odnosno, razgovor svih strana o izbornim uslovima, jer ako toga bude bilo, to će podrazumevati neko priznavanje izbornog procesa. Ipak, ne verujem da će Vučić i građani zapravo dobiti odgovor na pitanje da li će druga strana čestitati. Uostalom, niko ne mora da čestita, ne sećam se su tokom prošlih godina čestitki... Pitanje je i ko bi zapravo mogao da čestita ili sedne za sto. Studentski pokret ne postoji ni kao stranka, ni kao udruženja građana, ja to zovem neidentifikovani politički objekat NPO i možda zapravo nemaju nikog ko bi ih zvanično predstavljao ili davao bilo kakva čvrsta obećanja - zaključio je Vuletić.