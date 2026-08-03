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Dok aktuelna vlast u Srbiji na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem ide je iz jednog ciklusa povećanja plata, penzija, minimalca i pomoći za građana u drugi već više od deceniju, ekonomista Dejan Šoškić koji je prema pisanju beogradskih medija kanidadat za guvernera iz redova blokadera, predstavio je njihov plan: građani će moći da biraju između obranja kursa dinara ili smanjenja plata!

Posle godina postepenog rasta primanja, predsednik Vučić najavio je da će penzioneri novo, značajno povećanje dobiti već od 1. decembra, dok će se zalagati da istog dana budu povećane i plate zaposlenih u javnom sektoru, a tokom obilaska jugoistoka Srbije usledila je i najava povećanja minimalne zarade.

Pa ipak, dok su građani zaboravili nesrećno vreme inflacija i deflacija i nestabilnog kursa dinara, i dok je Srbija je po visini prosečne neto plate pretekla Bosnu i Hercegovinu, Severnu Makedoniju, Albaniju, a nedavno i Crnu Goru, blokaderi iz nekog razloga žele da to sve - oduzmu ljudima.

Analitičati ocenjuju za Kurir da se samo iz ovih primera jasno vidi razlika između dva lica Srbije koja nam se nudi i da će suštinsko pitanje biti da li građani žele stabilnost ili haos. Politički analitičar Nebojša Obrknežev govori za Kurir da je neophodno da se građani prisete u kom stanju su bile javne finansije i fiskalna situacija 2014. godine.

Nebojša Obrknežev, Centar za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

- Prethodna blokaderska vlast ostavila je državnu kasu potpuno praznu, zbog čega su bile neophodne hitne mere za smanjenje budžetskog deficita i stabilizaciju državnih finansija. Od tada, mudrom i odgovornom državnom politikom koji sprovodi predsednik Vučić i njegovi saradnici svake godine se ide na povećanje plata i penzija i pomaže se različitim kategorijama građana. Prosečna penzija u Srbija sada je premašila 56.000 dinara, najavljen je još jedan rast i to pored jednokratne pomoći penzionerima koja se kreće od 20 do 35.000 dinara čija isplata bi trebalo da počne početkom septembra. Takođe, svim punoletnim građanima biće isplaćeno 6.0000 dinara. I sami blokaderi morali su više puta da priznaju da se u Srbiji živi dobro, da je izgrađeno mnogo fenomenalnih puteva, da se više sav novac ne sliva samo u Beograd i Novi Sad nego se investicije dovode u sve krajeve države - govori Obrknežev i dodaje:

Ana Brnabić: Smanjiće plate, uništiti kurs, doneti nestabilnost Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić oštro je reagovala na predstavljanje programa "studentske" liste, poručivši da njihove ekonomske mere vode ka smanjenju plata, destabilizaciji kursa dinara i povratku na politiku koja je, kako tvrdi, Srbiju pratila pre 2012. godine. Naime, Brnabić se osvrnula na izjavu ekonomiste i bivšeg guvernera NBS Dejana Šoškića, koji je kao rešenja za veću konkurentnost privrede pomenuo slabljenje dinara ili smanjenje plata zaposlenih. - Videli još jednu okosnicu plana i programa "studentske" liste. Pored svake vrste mržnje i podela, napada na porodice, čuli smo i ekonomske mere - smanjiće plate, uništiti kurs, doneti nestabilnost. Sve isto kao pre 2012. godine, sa istim ljudima, kao što je Šoškić. Naspram toga stoji politika Aleksandra Vučića - stabilan kurs, predvidljivost, dalji rast plata, vera u svoj narod i državu i naše kapacitete da budemo konkurentni. Lak izbor. Nema filozofije - poručila je Ana Brnabić.

- I sada zamislite da na vlast dođu ljudi koji su više puta rekli da mrze penzionere, koji predstavljaju sebe kao nekakvu lažnu elitu iz kruga dvojke, čiji je politički program uništavanje fakulteta i besomučno prelaženje pešačkih prelaza dok ljudi žure na posao! Sada su blokaderi iz bivše vlasti osmisli da će povećati konkurentnost srpskih proizvoda na svetskom tržisštu tako što će evro da vredi 200 dinara ili da smanjuje ljudima plate?! Jasno je koja su dva puta pred Srbijom i aposulutno sam siguran da građani neće imati dilemu da li će na predstojaćim izborima izabrati stabilan kurs i predvidiv napredak ili ekonomski i svaki drugi haos!

Prof dr Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije govori za Kurir kada se ove dve vizije razvoja ekonomije stave jedna pored druge - jasno se vidi dva potpuno drugačija koncepta života u Srbiji.

prof. dr Dejan Miletić Cenar za proučavanje globalizacije Foto: Kurir Televizija

- U prvom modelu neko želi da gradi konkurentnost gradi na odricanju građana, odnosno na slabljenju dinara, koji bi zatim smanjio kupovnu moć i kroz sporiji rast pa čak i smanjenje zarada. Aktuelna vlast zastupa poptuno drugačiji model za koji su već dokazali da funkcioniše: da država istovremeno može da čuva stabilan kurs dinara, povećava plate i penzije i privlači strane investicije u sve delove zemlje. Zbog toga, ovo nije samo dilema kakve ekonomske mere su bolje, već kakvu Srbiju neko želi u budućnosti. Srbiju koja će biti konkurentna zahvaljujući novim investicijama, novim tehnologijama, rastu proizvodnje, infrastrukturi, a ne zahvaljujući smanjenju životnog standarda svojih građana. To su dve vizije države, da li će građani stegnuti kaiš kako bi zemlja navodno napredovala, a nečiji džepovi se napunili? Pred ljudima se nalazi izbor između politike odricanja i politike kontinuiteta ekomskog rasta i verujem da je izbor u ovom slučaju svima više nego jasan i lak - govori Miletić.