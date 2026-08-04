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Na današnji dan 1995. godine započela je operacija "Oluja" - najveće etničko čišćenje u Evropi nakon Drugog svetskog rata. Zločin vojnih i policijskih snaga Hrvatske nad srpskim stanovništvom Krajine ostavio je trajne i duboke rane u našem narodu, naveli su u saopštenju narodni poslanici u Narodnoj skupštini Srbije Aleksandar Čotrić i Aleksandar Jugović.

- U samo nekoliko dana, srpski civili su ubijani, njihova celokupna imovina je sistematski uništavana, a oko 250 hiljada ljudi je proterano sa vekovnih ognjišta. Kada se tome doda još najmanje toliko proteranih Srba sa drugih prostora Hrvatske od 1991. godine, jasno je da se ovaj zločin po svojim razmerama i posledicama može porediti sa genocidom koji je nad Srbima sprovodila ustaška NDH od 1941. do 1945. godine - podvukli su Jugović i Čotrić i dodali:

- Celokupni srpski narod u Srbiji, Republici Srpskoj, Crnoj Gori i širom dijaspore ovaj pogrom trajno pamti i dostojanstveno obeležava. Naša je istorijska i ljudska obaveza da čuvamo istinu od zaborava, kako se ovakvi tragični događaji više nikada ne bi ponovili i kako nijedan pokušaj novog zločina nad našim narodom ne bi ostao nekažnjen.

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Podsećamo javnost, dodaju, da ova godišnjica tragičnog stradanja u Srbiji deceniju i po nije obeležavana na državnom nivou.

- To je bila posledica iracionalnog straha tadašnjeg režima u Beogradu da će se zameriti rukovodstvu u Zagrebu, delu Evropske unije ili međunarodnoj zajednici. Ta dugogodišnja nepravda i zaborav prekinuti su tek dolaskom Aleksandra Vučića na najviše državne funkcije. Predsednik Vučić uvek ističe da je negovanje kulture sećanja državni prioritet, uspostavlja dužno poštovanje prema srpskim žrtvama i ispravlja decenijske nepravde prema proteranom narodu.

Uporedo sa čuvanjem istine o stradanju, danas gradimo moćnu, modernu i poštovanu Srbiju, naglašavaju.