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"Na Manjači se i danas, kao i vekovima unazad, čuvaju vera, tradicija i zajedništvo našeg naroda", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić putem svog Instagram naloga.

- Poseta Crkvi Svetog proroka Ilije i viteško nadmetanje meštana bili su prilika da još jednom budem sa našim ljudima i da zajedno negujemo ono što nas vekovima povezuje.

Kako je istakao gde god naš narod živi, naša je obaveza da budemo uz njega, da čuvamo svoje korene i gradimo budućnost u miru, slozi i zajedništvu.

- Hvala na srdačnom dočeku! Živela Republika Srpska! Živela Srbija - poručio je Vučić uz video snimak:

Predsednika Srbije na Manjači je dočekao veliki broj ljudi. Prethodno je boravio u crkvi i nasamo razgovarao sa sveštenikom.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Milorad Dodik došli su u Hram Svetog proroka Ilije u Sitnici kod Ribnika, gdje su prisustvovali narodnom veselju povodom slave hrama - Ilindana.

Vučić na Manjači Foto: Prinskrin/rtrs

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