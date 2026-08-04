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Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore, na čijem je čelu Ervin Ibrahimović, potvrdilo je da će otpravnik poslova Ambasade Crne Gore u Zagrebu prisustvovati sutra obeležavanju 31. godišnjice vojno-policijske akcije "Oluja" u Kninu.

Ovakva odluka crnogorskog ministarstva izazvala je lavinu osuda u javnosti i medijima, pogotovo što Vlada Crne Gore nije poslala svog predstavnika u Mrkonjić Grad gde će večeras biti obeleženo sećanje na Srbe stradale u "Oluji".

Tako portal Borba.me piše da, dok se u Srbiji i Republici Srpskoj, kao i među srpskim narodom u Crnoj Gori, sa tugom i pijetetom pale sveće za više od 2.000 ubijenih i nestalih u "Oluji" i više od 250.000 prognanih Srba iz Republike Srpske Krajine, vlasti u Podgorici nastavljaju stazama sramote i poniženja!

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Sramno pravdanje zvanične Podgorice da je reč o "uobičajenoj diplomatskoj praksi" i "negovanju dobrosusedskih odnosa" predstavlja direktan šamar u lice hiljadama izbeglica koje su u avgustu 1995. godine na traktorskim prikolicama i pod rafalima našle spas i u samoj Crnoj Gori, kao i stotinama hiljada građana koji saosjećaju sa stradanjem sopstvenog naroda.

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Naslovna podgoričkih Vijesti Foto: Screenshot

Potez aktuelne vlasti pokazuje da se spoljna politika Crne Gore, i pored velikih obećanja o promenama, i dalje vodi po diktatu onih koji ignorišu srpske žrtve i sistematski zatvaraju oči pred najvećim etničkim čišćenjem u Evropi nakon Drugog svetskog rata.

I dok se u Kninu bude slavilo uz ustašku ikonografiju i pokliče pod kojima su ubijana deca na Petrovačkoj cesti i starci na kućnim pragovima, zvanični predstavnik Podgorice stajaće u stavu mirno, dajući legitimitet zločinu.

Postavlja se pitanje: dokle će vlasti u Podgorici ponizno savijati kičmu i čestitati progon i suze srpskog naroda zarad jeftinih diplomatskih poena i dodvoravanja regionalnim i belosvjetskim moćnicima?

Narod Crne Gore pamti i ne zaboravlja. Progon Krajišnika nije povod za slavlje i diplomatske koktele, već trajna rana čitavog srpskog naroda, pa i onog dela koji živi i stvara u Crnoj Gori. Odreći se saosećanja sa žrtvama znači odreći se osnovnog ljudskog dostojanstva, a ova vlast je još jednom dokazala da joj je tuđe slavlje preče od sopstvenog obraza.

Kurir Politika/Borba.me

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