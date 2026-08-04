- Danas je treći dan kako se izvlačimo iz hrvatsko-muslimanskih ofanziva, nekako smo uspeli da se izvučemo od artiljerije i ispred svega. I kad smo pomislili da smo se izvukli, rekoh ajde malo da pojedemo, jer tri dana nismo ništa jeli i pili. Popijemo kafu tu, skuvali smo kod ljudi, i onda smo hteli da krenemo gore, prema izvoru, da popijemo malo ledene vode. Ja sam otšao da upalim traktor, kad je doleteo avion, neki MIG, nisam uspeo da vidim tačno... Naleteo je iz pravca Zagreba i preleteo preko nas, a u povratku je bacio granatu i ubije mog rođenog brata na mestu, mamu, brata od ujaka, moje dvoje maloletne dece... Mali je imao 10 godine - smogao je snage da kaže pre nego što se, grcajući u suzama, okreno od kamere.