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Vlada Crne Gore danas će u Kninu, na proslavi 31. godišnjice zločinačkog poduhvata "Oluja", imati svog predstavnika. U gradu u kojem je do "Oluje" živelo blizu 10.000 Srba (od ukupno oko 12.000 stanovnika) danas će crnogorski diplomatski predstavnik - otpravnik poslova iz Zagreba - slaviti Dan pobede, dan kad je Hrvatska vojska ušla u Knin. U Mrkonjić Grad, gde su Srbija i Republika Srpska sinoć zajedno obeležile Dan sećanja na sve stradale i prognane Srbe u Oluji, Crna Gora nije poslala svog izaslanika!

Podgorički mediji potez vlade objašnjavaju "diplomatskom praksom i NATO savezništvom" s Hrvatskom, dok je ponovni izostanak predstavnika crnogorske vlade na odavanju počasti srpskim žrtvama objašnjen diplomatskim ćutanjem.

Foto: Printscreen

Za lidera Slobodne Crne Gore Vladislava Dajkovića je odluka da predstavnik crnogorske vlade prisustvuje obeležavanju hrvatske vojne akcije "Oluja" u Kninu "duboko pogrešan i sramotan politički čin".

Poražavajuće

- Dok se hiljade porodica danas s tugom prisećaju svojih najmilijih, izgubljenih domova i izbegličkih kolona, predstavnik Vlade Crne Gore prisustvuje događaju na kojem se "Oluja" obeležava kao pobeda. Takav potez zahteva jasno objašnjenje Vlade i odgovor na pitanja: u čije ime je predstavnik Crne Gore otišao u Knin i kakvu poruku time šalje srpskom narodu u Crnoj Gori? - saopštila je stranka čiji je osnivač i lider Dajković.

Vladislav Dajković, lider Slobodne Crne Gore Foto: Kurir Televizija

Poručeno je da je "posebno poražavajuće što ovakva odluka dolazi od vlasti u kojoj participiraju i politički predstavnici koji sebe nazivaju Srbima".

- Kad se približe izbori, puna su im usta srpstva, tradicije, Crkve i zaštite interesa srpskog naroda. Međutim, kada dođe trenutak da se pokaže minimum političkog dostojanstva prema žrtvama i prognanima, nastupa ćutanje. Ne tražimo od Crne Gore da se svađa s nekim niti da ugrožava odnose sa susednim državama, tražimo samo elementarno poštovanje prema ljudima koji su izgubili svoje najbliže i porodicama koje su u izbegličkim kolonama napustile svoje domove - piše u saopštenju.

Pokazan stav

Podsećamo, Crna Gora na proslavi "Oluje" u Kninu svoje izaslanike ima od 2018. godine, kad je ovu državu predstavljao vojni ataše, pukovnik Ivan Mašulović. Fotografije crnogorskog vojnika ispred hrvatske zastave izazvale su ogorčenje i osude u Srbiji.

Pukovnik Ivan Mašulović na proslavi Oluje u Kninu 2018. Foto: Printscreen, Beta

Sedam godina kasnije, u avgustu 2025, ministar odbrane Dragan Krapović doneo je zvaničnu odluku da Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore ne učestvuju na vojnoj paradi u Zagrebu, niti na proslavi u Kninu, nakon čega se prešlo na slanje diplomata nižeg ranga.

CRNA GORA U KNINU 2018. - pukovnik Ivan Mašulović 2019. - ambasador Boro Vučinić

2020. - predstavnik ambasade u Zagrebu

2021-2024. - diplomate iz ambasade u Zagrebu

2025. - otpravnica poslova Jelena Ražnatović

2026. - otpravnik poslova (ime juče nije saopšteno)

Karijerni diplomata Zoran Milivojević kaže za Kurir da je Crna Gora slanjem otpravnika poslova, kao predstavnika države u Knin, pokazala svoj stav.

- Crna Gora će biti u Kninu i to govori o zvaničnom stavu te države, što znači da nije važno u kom rangu je prisutna, to je njen zvaničan stav. Ovo je jasan signal da Crna Gora to prihvata. To što nije bila na obeležavanju godišnjice u Mrkonjić Gradu je takođe njihov stav. Ono što Crna Gora demonstrira time jeste jedna politika koja odudara od njenog nacionalnog bića i interesa. Imajući u vidu istoriju, položaj srpskog naroda u toj državi i činjenicu da je većina stanovništva srpske nacionalnosti i da više od 50 odsto govori srpski jezik i da je pravoslavne vere, pokazuje odudaranje od onoga što bi Crna Gora trebalo da ima u vidu - kaže Milivojević.

Zoran Milivojević karijerni diplomata Foto: Kurir Televizija

On izdvaja još jednu stavku koja, kako ističe, "bode oči".

- Tiče se stava prema "Oluji" i obeležavanju u Mrkonjić Gradu, kao i činjenice da je to najveći progon srpskog naroda u prošlom veku, zajedno s progonom Srba sa Kosova i Metohije... Time Crna Gora jasno pokazuje da nema u vidu nacionalno biće i obeležje koje bi trebalo da ima, a to je položaj i status srpskog naroda, koji je deo crnogorske i državnosti i nacionalnosti. Takođe, Crna Gora se u ovoj završnoj fazi pregovora o prijemu u Evropsku uniju odriče suvereniteta, i to na način koji zadire u pitanje njenog nacionalnog bića i na nečemu gde nema ni stabilnosti, ni u istorijskom ni nacionalnom smislu, Crne Gore, ni kao države, ni kao nacije, i to je vidljivo. A upravo to odricanje od suvereniteta pokazuje suštinu aktuelne politike koju vodi i objašnjava činjenicu da će biti u Kninu, a da neće biti tamo gde srpski narod obeležava najveći pogrom u drugoj polovini prošlog veka na ovim prostorima - ističe Milivojević.

Vučić: U budućnosti će biti još takvih odluka Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je odluka Vlade Crne Gore da učestvuje u hrvatskoj proslavi "Oluje", a da nikoga ne pošalje u Mrkonjić Grad na obeležavanje sećanja na stradale Srbe u "Oluji", samo početak. - U budućnosti će biti još takvih odluka, a Srbi su naivno poverovali da su 2020. godine u Crnoj Gori došle promene koje će značiti drugačiji odnos prema Srbiji i srpskom narodu. Stvari će biti sve gore i sve lošije i ne treba to da nas iznenađuje, ali time moramo još veće poštovanje da pokazujemo prema Republici Srpskoj, a našem narodu u Crnoj Gori, koji je očajan zbog takvih postupaka, da pružimo podršku - istakao je predsednik Srbije tokom boravka u Republici Srpskoj.