"HELEZ NASTAVLJA SA UVREDAMA I LAŽNIM KONSTRUKCIJAMA NA RAČUN VUČIĆA" Adam Šukalo odgovorio ministru odbrane BiH: Halunicira o kvadovima koje je samo on video
Državni sekretar u Vladi Srbije Adam Šukalo odbacio je optužbe ministra odbrane BiH Zukana Heleza o navodnom neprijavljenom naoružanom obezbeđenju predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji boravi u višednevnoj poseti Republici Srpskoj.
- Zukan Helez, lice neopterećeno preteranom inteligencijom, nastavlja sa uvredama i lažnim konstrukcijama na račun Aleksandra Vučića, predsednika Srbije. Možda Helezu ne smeta toliko poseta predsednika Srbije Republici Srpskoj, delovima Federacije BiH i njegovim korenima u Bugojnu, koliko činjenica da je za vreme njegove vlasti Srbija postala ekonomski lider regiona. Biće da Helezu smetaju kilometri izgrađenih autoputeva i puteva u Srbiji, škole, mostovi, bolnice, vrtići, i konstantan ekonomski rast i razvoj Srbije - kaže Šukalo.
Kako je istakao, verovatno Helezu smeta i to što za Srbe Drina nije granica, nego reka koja spaja jedan srpski i nedeljiv narod.
- "Mir, stabilnost, Vučić" glasi najpoznatija politička poruka Aleksandra Vučića upućena ne samo građanima Srbije, nego celom regionu koju Helez od svoje mržnje i sujete ne može da čuje. Na hiljadu puta ispruženu ruku Srbije i Aleksandra Vučića razni Helezi su pljunuli nebrojeno puta. Razloga je mnogo, a jedan od razloga je i to što su i Srbi i Bošnjaci predsednika Vučića u Bugojnu dočekali domaćinski, dok Zukan Helez u Bugojnu ima reputaciju čoveka neopterećenog inteligencijom i opterećenog alkoholom. Kako drugačije objasniti konstrukciju koju je Helez izneo, a to je da su ljudi na kvadovima koji su navodno bili u pratnji Aleksandra Vučića bežali na kvadovima?! Predsednik Vučić je tokom svoje posete Republici Srpskoj pokazao koliko voli svoj srpski narod i koliko voli Republiku Srpsku, ujedno poštujući naše prijatelje i komšije Bošnjake. Možda bi Helez želeo da je drugačije, pa da ima bilo kakvo utemeljenje za svoje napade na Vučića. Ovako, ostaje mu da halucinira o kvadovima i neprijavljenom obezbeđenju koje je samo on video - kazao je Šukalo.
Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u višednevnoj poseti Republike Srpske, a ministar odbrane BiH Zukan Helez optužio je Vučića za zaobilaženje bezbednosnih procedura i tvrdio da su naoružani ljudi na kvadovima bili deo srpske pratnje.
- Čestitam specijalcima MUP SBK, koji su pokazali da u BiH institucije postoje i da niko nema pravo dovoditi neprijavljene naoružane grupe ljudi i pokušavati zaobići pravila - naveo je Helez, preneli su sarajevski mediji.
Državni sekretar Sdam Šukalo rekao je za ove Helezove tvrdnje da su lažna konstrukcija.
Kurir Politika