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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se uoči obeležavanja Dana sećanja na sve stradale i prognane u oružanoj akciji "Oluja", koje se održava u Mrkonjić Gradu sa početkom u 20 časova.

Predsednik Vučić, koji već treći dan u Republici Srpskoj, za TV Pink govorio je o aktuelnim temama.

"Nadam se da su ljudi videli našu posvećenost i želju da pomognemo, da pokažemo brigu o svom narodu."

Foto: Pink

"Živimo u nelakim vremenima jer su se interesi velikih sila značajno prelamali na Balkanu i pred Berlinski kongres, posle njega, Austrougarske, Bugarske, svi su deo kolača videli na Balkanu i uvek je predstavljala problem samostalna i nezavisna Srbija, danas nije mnogo drugačije. Veoma smo zahvalni Srpskoj na bliskosti koju je održala sa nama, pre svega građanima, imamo razloga da im budemo zahvalni. Samo zahvaljujući Srpskoj BiH nije priznala nezavisnost KiM inače bi jedva dočekali i u Sarajevu i Mostaru da to urade", rekao je Vučić.

"Poslednjih dana napadali su ljude iz Republike Srpske, a tobože oni su krivi za nečije izborne pobede ili poraze, ili za šta god. U Beogradu, to je taj treći nivo napada na Srbiju koji uvek mora da dolazi iz samog Beograda, iz epicentra. Prvo to oni urade tačkasto, po različitim delovima otadžbine, daleko od Beograda, a onda, naravno, sve to mora da se dogodi u Beogradu. I to rade iz dva ugla: jedan je onaj otvoreni, antisrpski, gde imate sve one poređane od Ješića, Zeleno-levog fronta, Studentske liste, i tako dalje. Oni to rade otvoreno. Oni otvoreno mrze Republiku Srpsku, oni otvoreno mrze svaku vrstu ujedinjavanja, duhovnog, kako god hoćete, našeg naroda. Ali imate drugi, još jedan opasniji deo, koji su uvek služili najviše, i posebno u ključnim trenucima naše istorije, onima koji bi da ruše Srbiju. To su lažni 'salonski nacionalisti' kojima nikad niste bili dovoljno Srbin, iako mnogo vole da dobijaju velike državne plate, iako mnogo vole da lepo žive. I prvi put kad bi nam neko uveo sankcije zbog te 'velikodržavne' politike, oni bi rekli: ne, ne, vi ste krivi za sankcije. Ali će do tada da vas optužuju da nedovoljno verno, patriotski vodite svoju politiku. I to su ljudi koji su koristili i 2000. godine, koji su govorili da su veliki rodoljubi. A sve što su uradili kao rezultat, pogledajte, nisu ovo uradili ne-rodoljubi, nego tobožnji rodoljubi", navodi Vučić.

"Tobožnji srpski rodoljubi su ćutali kada se CG otcepljivala. Od odustajanja od pravnog kontinuiteta u odnosu na Saveznu Republiku Jugoslaviju i Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju, mi zato sa Kinezima ne možemo da obeležavamo stvarne diplomatske odnose, zato što oni kažu: 'Izvinite, odustali ste od pravnog kontinuiteta.' Ne možemo mnoge druge stvari da imamo. Zato imamo najgluplje moguće razgovore o sukcesiji i o svemu drugom. Imali smo, posle toga, ne zaboravite, ćutanje na pogreb na Kosovu, a sve veliki rodoljubi i patrioti, sve veliki Srbi. Imali smo puštanje iz pritvora svih albanskih terorista, do najtežih mogućih silovatelja, do najtežih mogućih silovatelja srpskih žena, ubica srpske dece, poput braće Mazreku, da vas podsetim, i tako dalje. Samo što mi zaboravljamo. Imali smo u međuvremenu otvoreni lov na sve srpske generale, pukovnike i oficire koji su se usudili da se bore za slobodu srpskog naroda, bilo da su to činili na Kosovu i Metohiji, bilo da su to činili na teritoriji Republike Srpske. U vrećama smo ih prebacivali preko Drine i isporučivali na kilo mesa. Sve su to radili tobožnji srpski rodoljubi. Tobožnji srpski rodoljubi su ćutali, nisu ni pomagali kada se Crna Gora otcepljivala od Srbije. Zašto? Zato što su znali da je to preduslov za stvaranje nezavisnog Kosova.", kaže predsednik.

"I kada se dogodilo i nezavisno Kosovo opet su samo govorili: 'Nemojte da nam to radite u izbornoj kampanji', i sve su to radili veliki srpski rodoljubi. I uvek su bili veliki nacionalisti, a oni koji ništa od toga nisu nikada uradili. Ništa, nikada. Već koji su tražili, naravno, uvek ugao kompromisa, da se sačuva mir, ali uvek čvrsto i tvrdo stajali na braniku otadžbine. Niti sam hapsio Srbe i isporučivao Hagu, iako sam imao supenu iz Haga, da isporuči mi Vojislava Šešelja i mnoge druge. Niti sam dozvoljavao da neko odcepljuje delove teritorije Srbije. Niti sam učestvovao u progonu srpskog naroda, niti bilo šta. Nikada nisam bio dovoljno dobar Srbin takvima, zato što bi oni na rečima bili 'velikosrbi', a kada dobiju zadatak od agentura kojima pripadaju, onda bi sprovodili najodvratnije zadatke protiv svog naroda, kao što su to činili i u prošlosti. I to vam je i modus vivendi, a posebno modus operandi, kako strane službe rade protiv Srba već decenijama. O tome ću nešto da govorim večeras", navodi Vučić.

Vučić kaže da u Crnoj Gori 50 odsto ljudi govori srpski jezik, a on ne može da bude službeni jezik jer "ne daju klasteri".

"Možete li da verujete, ne daju klasteri, ne možete da budete to što jeste. Molili smo te ljude, velike nacionaliste, koji su nam držali pridike o Kosovu. Hoće li da otpriznaju Kosovo? Pa neće. Je li Srbija priznala Kosovo? Pa nije. A držaće nam patriotske pridike. Molio sam vas pre 3,4 godine da ne šalju predstavnike na proslave, veselje zbog ubijanja Srba. Rekli ste mi da, da vodićemo računa, brinućemo o tome. Vidim kako brinu. Svog predstavnika nisu poslali ni ovde, a predstavnik Vlade Crne Gore ide na bančenje i veselje u Knin zbog ubijanja Srba... Doći će Milan, dobar čovek, ali on nije predstavnik Vlade Crne Gore".

Foto: Pink

"Večeras ću pokušati da ukažem šta mislim da će se događati u budućnosti, gde su virovi koji treba da izbegnemo".

"Oni će morati da urade mnogo stvari protiv Srbije kako bi dokazali da su Evropa i da bi se umilili Hrvatskoj", dodaje predsednik o Crnoj Gori.

"Tek se spremaju poniženja, oni misle za naš narod, a zapravo to govori o njima".

O Helezovoj izjavi da u RS ima naoružanih Srba:

"To je laž. Ti naoružani momci na kvadovima su pripadnici policije Republike Srpske. Teško mu je što je lagao za Sarajevo safari, pa što me ne uhapsi. Teško mu je i što sam došao u Bugojno, a da ga nisam pitao".

"Strani centri moći su čudo, i kroz punu kontrolu regionalnih centara moći i onih koje neki lažno nazivaju 'srpskim policentričnim' mestima, su tako nešto radili sve vreme. I još nisu uspeli da me pobede. Još nisu uspeli jednog čija im je glava jedina meta, zato što znaju ne da sam ja jak što imam mišiće ili što imam oružje, nego što znaju da u mojoj glavi i u mom srcu ima toliko i znanja i iskustva, ali i ljubavi prema svom narodu, da nijedna prevara ne može da im prođe. Čitam ih kao bukvar, a i kao dečak sam odlično čitao bukvar. Čitam im sve poteze zato što čitam knjige, zato što sam iskusan, zato što imam najviše razgovora sa svim svetskim i evropskim liderima. Na svaki trik, na svaku prevaru sam im naučio. Sve sam to savladao. Zato sam ja jedina meta".