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U Beogradu je danas obeležen Dan sećanja na stradale i prognane u zločinačkoj akciji hrvatske vojske i policije u avgustu 1995. godine "Oluji" parastosom u crkvi Svetog Marka, a njemu je prisustvovao gradonačelnik Grada Beograda Aleksandar Šapić.

Šapić je zatim, u Tašmajdanskom parku, odao poštu stradalima i položio venac kod Spomen-ploče srpskim žrtvama stradalim u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije od 1991. do 2000. godine.

Aleksandar Šapić polaže venac Foto: Beoinfo

U okviru obeležavanja Dana sećanja na stradale i prognane u "Oluji", u Tašmajdanskom parku izvedena je himna Srbije i prikazan kratkometražni dokumentarni filma posvećen ovoj zločinačkoj akciji

Nakon Šapića, vence su položili ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina, državni sekretar u Ministarstvu za rad Mile Rosić, delegacija Komesarijata za izbeglice i migracije Srbije na čelu sa Nataša Stanisavljević, predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta, kao i brojna udruženja veterana i boraca.

Foto: Nemanja Nikolić

Žika Ivanović iz udruženja "Crvene beretke" istakao je da 31 godinu bola niko nije mogao da izbriše, sećanja na kolone, uplakane majke i decu, kao i starce koji su poslednji put zaključavali vrata svojih ognjišta, ne znajući da se nikada neće vratiti.

Naglasio je da se danas sećamo i srpskih boraca koji su branili svoj narod i porodice, od kojih su mnogi ostavljali živote u toj odbrani.

"Pamtimo Petrovačku cestu gde su u izbegličkoj koloni ubijena nedužna srpska deca i civili. Pamtimo Janusove livade, mesto stravičnog stradanja srpskih civila o kojem se predugo ćutalo i za koje porodice žrtava već više od tri decenije čekaju istinu i pravdu. Pamtimo svako spaljeno selo, porušenu kuću i svaku porodicu koja je ostala bez svojih najmilijih. Danas ne brojimo samo godine koje su prošle, brojimo prazna mesta za porodičnim stolom, brojimo one koji nisu dočekali da pravda zakuca na vrata njihovih porodica", rekao je Ivanović.

Prema njegovim rečima, vreme je da oni koji su odgovorni za ubistva srpske nejači, civila, dece, žena i staraca, konačno odgovaraju pred licem pravde.

Dodao je da to nije poziv na mržnju, niti na osvetu, već zahtev za istinom, pravdom i za dostojanstvom svake nevine žrtve.

"Mi najbolje znamo koliko boli kad ostaneš bez doma, bez zavičaja, bez uspomene i bez svojih najbližih. A isto tako znamo da narod živi dok pamti. Zato smo se danas ovde da se poklonimo senima naših stradalnika i da poručimo da neće biti zaboravljeni", naveo je Ivanović.

Ivanović se tom prilikom zahvalio i vladi, kao i predsedniku Aleksandru Vučiću što su omogućili da, kako kaže, postanu vidljivi u svojoj državi Srbiji.

Parastos u crkvi svetog Marka Foto: Nemanja Nikolić

Predsednik udruženja "Zavičaj" Nenad Abramović istakao je da svaki zaborav ubija ponovo i ukazao da preživeli prognani Srbi iz Krajine jedino što mogu da urade za sve stradale jeste da ih ne zaborave.

"Svi vi koji ste ovde danas, osim zahvalnosti, zaslužujete mnogo više, na ponos vašim naraštajima, tako vas Bog blagoslovio. Tu je sa nama i naša duhovna vodilja i sveta tačka koju sledimo, a to je naša pravoslavna crkva, koja je uvek sa svojim stradalnicima i koja je put našem spasenju i izbavljenju. Ona je u našim zavičajima i čuva ih i neguje kao najbrižnija majka, dok mi nismo tu, čeka dan spasenja i našeg povratka", rekao je Abramović.

Ukazao je da je narod Srbije, kao mnogo puta kroz istoriju, u najtežim trenucima pomogao svojim stradalnicima, podelio njihovu muku, ističući da se za tadašnje političke elite to ne može reći.

"Sačuvali smo biološku osnovu. Napali su nas jer smo mi Krajišnici, jer volimo svoju pravoslavnu veru, istinoljubivi smo i slobodarski narod, nećemo stranu čizmu na svojoj kičmi i ne damo ono što je naše. Ne damo im da nas ponovo vode u Jasenovac, da nas bacaju u jame, da nam pokrštavaju porodice. Ne damo, jer smo mi prosto Krajišnici, iz nas izvire duh slobode", naveo je Abramović.

1/11 Vidi galeriju Dan sećanja: Parastos u crkvi svetog Marka Foto: Nemanja Nikolić

Naglasio je da se Srbi Krajišnici danas nalaze u svojoj lepoj i slobodnoj Srbiji, kao i da grade nova naselja u zemlji koju vole.

"Podižemo nove naraštaje, i nema oblasti u društvu gde nisu uspešni krajišnici. Ali ih isto tako učimo da ne mrze nikoga, jer mržnja je kod njih, naših dželata, a duh pravoslavlja je ljubav. Isto tako učimo ih da vole, a isto ih učimo da ne daju svoje nikome, jer nije prirodno, ni po zakonima prirode i ovozemaljske pravde, da Banija, Kordun, Slavonija i Dalmacija budu bez srpskog bića", kazao je Ambramović.

U Mrkonjić Gradu večeras će biti održana centralna ceremonija obeležavanja Dana sećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatskoj vojno-policijskoj operaciji "Oluja", u kojoj je proterano 220.000 Srba, a oko 2.000 ubijeno.