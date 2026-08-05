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Američki kongresmen, republikanac Majkl Klaud iz američke savezne države Teksas, podržao je rezoluciju kojom se predlaže da se februar u Sjedinjenim Američkim Državama proglasi za Mesec srpsko-američkog nasleđa i tako postao šesti član američkog Kongresa koji je zvanično podržao tu inicijativu, izajvio je ambasador Srbije u Vašingtonu Dragan Šutanovac.

- Podrška kongresmena Klauda predstavlja još jednu potvrdu rastuće dvostranačke podrške u Predstavničkom domu Kongresa inicijativi čiji je cilj da oda priznanje višedecenijskom doprinosu srpske zajednice razvoju Sjedinjenih Američkih Država, kao i istorijskom savezništvu i prijateljstvu srpskog i američkog naroda - rekao je Šutanovac u objavi na Instagramu.

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Prethodno, rezoluciju su podržali kongresmeni Klaudija Teni iz Njujorka, Emanuel Kliver iz Misurija, Skot Ficdžerald iz Viskonsina, Ana Paulina Luna sa Floride, Viktorija Sparc iz Indijane i Majkl Klaud iz Teksasa, čime inicijativa nastavlja da okuplja sve veći broj članova Kongresa iz obe političke stranke.

- Predložena rezolucija ima za cilj da oda priznanje doprinosu generacija Srba i srpsko-američke zajednice američkom društvu u oblastima nauke, privrede, kulture, umetnosti, sporta, vojske i javnog života, kao i da dodatno istakne značaj istorijskog savezništva Srbije i Sjedinjenih Američkih Država - dodao je Šutanovac.

Kurir Politika

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