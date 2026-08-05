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Prisustvo predstavnika Crne Gore na obeležavanju Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i godišnjice operacije "Oluja" u Republici Hrvatskoj izazvalo je snažne reakcije ne samo u Srbiji, već i u Crnoj Gori.

I dok crnogorsko Ministarstvo vanjskih poslova ukazuje na "kontinuitet prisustva predstavnika Crne Gore" u Kninu, analitičari ukazuju da je to zapravo kontinuitet politike usmerene protiv srpskog naroda u Crnoj Gori, koji je sprovodila Demokratska partija socojalista (DPS) nekadašnjeg predsednika Crne Gore MIla Đukanovića.

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- Predstavnici Ministarstva vanjskih poslova u ovom slučaju govore o „kontinuitetu diplomatske prakse“. Međutim, trebalo bi ih podsetiti da se nakon sloma aparthejdskog, antisrpskog i diktatorskog režima 2020. godine desio diskontinuitet. Takav diskontinuitet u odnosu na otvoreno antisrpske politike bivšeg autokratskog režima mora važiti i u spoljnoj politici. Slanje zvaničnog predstavnika države na proslavu srpskog stradanja u Krajini, pa makar to bio i neki otpravnik poslova, u najmanju ruku je skandal i zabadanje prsta u oko srpskoj zajednici u Crnoj Gori - saopštio je politički analitičar Boško Vukićević.

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Boško Vukićević, politički analitičar Foto: Facebook

On je naglasio da "zločin nad Srbima Krajine niko iz Crne Gore ne može i ne smije proslavljati!".

- O dobrosusjedskim odnosima sa Hrvatskom svakako treba voditi računa, ali ne na način koji vrijeđa dostojanstvo velikog broja građana Crne Gore i koji ugrožava odnose u okviru parlamentarne većine. Mislim da se ovim skandaloznim slučajem kontinuiteta DPS- politike usmjerene protiv srpskog naroda u Crnoj Gori mora da pozabaviti izvršna vlast i premijer - naveo je Vukićević.

U međuvremenu je iz Kabineta predsednika Crne Gore Jakova Milatovića saopšteno da "prisustvo obeležavanju "Oluje" nije državna obaveza Crne Gore".

Kurir Politika

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