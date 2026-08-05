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"Da nanesemo takve udarce da Srbi praktično nestanu, ono što nećemo odmah zahvatiti, da mora kapitulirati u nekoliko dana", kazao je 31. jula 1995. godine tadašnji hrvatski predsednik Franjo Tuđman dok se sa saradnicima dogovarao na Brionima kako će "rešiti pitanje Srba u Krajini". Samo četiri dana nakon ovih reči, 4. avgusta u pet sati ujutru krenuo je kombinovani napad stotine hiljada hrvatskih bojevnika na sve linije odbrane zaštićene zone Ujedinjenih Nacija (UN), na celokupnu teritoriju Republike Srpske Krajine.

(Konačno) "rešenje" nađeno je sprovođenem najvećeg etničkog čišćenja u Evropi od Drugog svetskog rata: od 4. do 7. avgusta trajala je zločinačka vojno-policijska akcija "Oluja" tokom koje je na hiljade ljudi ubijeno ili nestalo, dok je iz Hrvatske proterano više od 250.000 Srba!

I sada, 31. godinu kasnije, bez ove Tuđmanove rečenice nema potpune istine o "Oluji", jer progon i ubijanje civilnog stanovništva: beba, dece, žena i staraca na traktorima, gađane izbegličke kolone i spaljene srpske kuće nisu "ratna šteta", a još manje "briljantna vojna pobeda" kako to uporno pokušava da predstavi hrvatski državni vrh. Naprotiv, "Oluja" je planirani zločin nad srpskim življem, koji je tadašniji hvratski državni i vojni vrh osmislio, isplanirao i sproveo u delo uz podršku pojedinih zapadnih zemalja. Njihov plan, nažalost, skoro je u potpunosti ostavaren jer su Srbi pobijeni i proterani, a prostori na kojima su živeli ostali su gotovo bez srpskog stanovništva.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je u utorak u Mrkonjić gradu, u kome je tokom rata pronađena masova grobnica, komemoraciji i odavanju počasti proteranih i ubijenih Srba tokom akcije "Oluja" i tom prilikom podsetio na Tuđmanove reči:

Aleksnadar Vučić Foto: Marko Karović

- Jeste li čuli čuvenu Tuđmanovu rečenicu sa Briona da Srbi "praktično nestanu". To nam je govorio Pavelić i Luburić i svi su to želeli. Mnogo ste Srba proterali i pobili, ali evo nas opet u Mrkonjić Gradu, koji ste spalili, diže se sprski narod, dolaze nova pokolenja i nikad vam nećemo dozvoliti da nas gazite! - kazao je Vučić.

Koridori za genocid

Savo Štrbac, predsednik Dokumentaciono-informacionog centra "Veritas", koji je i sam bio u izbegličkoj koloni koja je prošla i kroz Mrkonjić grad, kaže da su upravo ovaj snimak Tuđmanovih reči bio osnov srpske kontra-tužbe protiv Hrvatske za genocid, jer Tuđmanove reči jasno dokazuju na nameru da Srbi na tim prostorima fizički unište i nestanu.

Savo Štrbac, predsednik Dokumentaciono-informacionog centra Veritas Foto: Kurir Televizija

- Nekoliko godine kasnije otkriveni ti spisi sa Briona gde se čuje jasna namera tadašnjeg hrvatskog rukovodstva da Srba više ne bude na tom prostoru. Bio sam veštak, svedok i stručni sardnik na tom suđenju i Veritas je odstavio na hiljade dokumenata o zločinima, ali teza Srbije nije prihvaćena na Međunarodom sudu pravde u Hagu da je Hrvatska tada počinila genocid. Neosporno je rečeno da su Hrvati počinili etničko čišćenje svim nedozvoljenim sredstvima, ubijanjem civila, vojnih zarobljenika, paljenjem poseda, pljačkanjem, međutim tvrdili su da to ipak ne dostiže nivo "genocida" jer nedostaje "specijnalna namera" da se unište Srbi! Navodno jer su ostavljeni koridori da izađu Srbi, ali ja tvrdim da su ti koridori dodatno svemu i dali obeležja genocida - kaže Štrbac.

On objašnjava da taj "humanitirani koridor" nije bio onakav kakav se pravi tokom vojnih sukoba.

"Humanitarni koridor": Srbi proterani iz svojih domova u Hrvatskoj Foto: Preent Screen

- Već su početkom avgusta po strašnim vrućinama ljudi i deca poterani na cestu, bez hrane, vode, lekova, odeće i ideje gde idu i šta ih tamo čeka! Samo su isterani na ulicu, a dok se neki vode da su umrli prirodnom srmću, ne zna se koliko je tih "prirodnih" smrti bilo od gladi, žeđi, vrućine ili srčanog udara. Izbegličke kolone su bežale što dalje od hrvatske granice, nisu bili ni blizu vojnih dejstava, a gađani su granatama... Ubeđen sam da je u tome modus genocida po UN, ali pojedine sudije su bile pristrasne - kaže Štrbac i podseća da je nažalost slično bilo i na suđenju hrvatskim generalima Ante Gotovini i Mladenu Markaču, koji su na kraju oslobođeni:

- I same sudije kasnije su priznale da je to možda i najveća farsa i najveća nepravda u istoriju tog suda. Srbija treba da sudi po reciprocitetu i Hrvatima u odsustvu, kao što oni konstantno sude Srbima. Trebalo nam je skoro 30 godina da promenimo bar neke od presuda.

Po uzoru na Pavelića

Miodrag Linta, predsednika Saveza Srba u regionu kaže za Kurir da ovaj snimak Tuđmanovih reči predstavlja jedan od najjačih dokaza da je cilj Franje Tuđmana bilo uništenje i proterivanje krajiških Srba sa svojih vekovnih područja.

Miodrag Linta Foto: Kurir Televizija

- Za Srbiju je danas najvažnije da strpljivo i uporno negujemo kulturu sećanja na stradanje i progon našeg naroda u "Oluiji", ali i na mnoge druge zločinačke akcije koje su izvele druge paravojne snage. Apel za Srbiji je da se jače borimo za istinu - a istina je da je upravo Tuđmanov režim kriv za rat! Njegov cilj je bio stvaranje etničke čiste Hrvatske po uzoru na Ante Pavelića čiju je politiku promomosvisao od dolaska na vlast. Moramo da osnujemo Memorijalni centar srpskih žrtava devedesetih godina prošlog veka na području bivše Jugoslavije kako bi i u međunarodnoj zajednici podigli svest o masovnom stradanju nešeg naroda, to ne bi bila laka i brza borba, ali ubeđen sam da bi već za nekoliko godina imali rezulatat - govori Linta za Kurir.

Hrvatska je Kninu obeležila Dan pobede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. godišnjicu "Oluje".

Srbija i Republika Srpska su se prethodnog dana zajedno sećale pogroma na svečanoj komemoraciji u Mrkonjić Gradu.