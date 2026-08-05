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"Garantujem vam da više nigde, ni u Republici Srpskoj, niti na bilo kojem delu teritorije Srbije, neće biti nikakve oluje, pogroma i stradanja srpskog naroda. Srbija je dovoljno snažna, to danas mogu da vam kažem, sačuvaće i zaštititi svoj narod", poručio je svom govoru, koji mnogi već sada nazivaju istorijskim, predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Mrkonjić Gradu 4. avgusta na komemoraciji stradalim Srbima u zločinačkoj akciji "Oluja" tokom koje je više hiiljada Srbija ubijeno ili nestalo, dok je 250.000 proganano sa svog vekovnog ognjišta.

- Dok sam neko u Srbiji, i dok se pitam u Srbiji, a znao sam šta nam predstoji, kako moramo ekonomski da osnažimo Srbiju, politički da je osnažimo, vojno da je osnažimo, jer bi nas pregazili do sada, i Republiku Srpsku i Srbiju, nemojte da imate nikakvu sumnju da to nismo radili. Tada sam vam rekao, tada sam vam rekao: dragi prijatelji, nikada više i to vam ponavljam i večeras, nećemo dozvolit. Garantujem vam da više nigde, ni u Republici Srpskoj, niti na bilo kojem delu teritorije Srbije, neće biti nikakve oluje, pogroma i stradanja srpskog naroda. Srbija je dovoljno snažna, to danas mogu da vam kažem, sačuvaće i zaštititi svoj narod. I neće čekati, i neće se sklanjati, i tražiti "Lajbnicov dovoljan razlog" i izgovor da ostavi svoj narod na cedilu - poručio je Vučić i dodao da je "mir uvek dobar za sve".

- Za nas je očuvanje mira i stabilnosti trenutno najvažnije, jer radi za nas. Brže napredujemo od ostalih, brže nam napreduje ekonomija, brže rastemo industrijski, brže rastemo u svakom smislu. Ne zaboravite, čak i u vojnom smislu, a nadamo se da nikada nećemo koristiti vojsku u odbrambene svrhe.

Isotričar i analitiačar Ognjen Karanović kazao je za Kurir da je Srbija suverinistička država koja uvećava svoju ekonomsku, vojnu i političku snagu, između ostalog, upravo kako nikada ne bi dozvolila neku novu zločinačku "Oluju".

Ognjen Karanović Foto: Youtube printscreen/Kosovo online

- Nijednu državu na svetu niko ne može da poštuje kao ozbiljnu i suverenu, ako ne vodi suverenističku politiku i, pri tom, ukoliko ne uvećava svoju vojnu, ekonomsku i političku snagu i stabilnost. Verujem da je srpski predsednik Aleksandar Vučić imao baš to na umu, jer nakon što su on lično, kao i njegova politika i doktrina uslovili ekonomski trijumf Srbije u protekloj deceniji, kao i vaskrsnuće, od strane dosmanlija do 2012. godine, uništene vojne moći, uz uzdizanje političke stabilnosti, čak i u uslovima hibridnog rata i obojene revolucije protiv naše otadžbine, onda je sasvim jasno da će svi srpski neprijatelji, a njih ima u regionu i šire, tri puta razmisliti ukoliko planiraju da izvedu neki novi pogrom nad srpskim narodom i bilo kojom srpskom zemljom - kazao je Karanović i dodao:

- Nije slučajno što su Zagreb, Priština i Tirana stvorili antisrpski Trojni pakt. Znaju oni svi da pojedinačno ne mogu da izazovu Srbiju, ni ekonomski, ni politički, a ni vojno. A sad ne mogu to da učine bez obzira na svoj Trojni pakt. Srbija je jaka, Srbija ima Aleksandra Vučića i iz te činjenice dolazi njena najveća moć. Ona suverenistička. Zato je on njihova meta, ali i zato Srbija više nikad neće dozvoliti neku novu zločinačku "Oluju"!