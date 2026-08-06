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Aleksandar Jovanović Ćuta iz Ekološkog ustanka najavio je da će taj pokret izaći na naredne izbore i još jednom kritikovao zahtev tzv. studenata u blokadi da im se opozicione stranke sklone u borbi protiv vlasti.

- Loš je put da neko od nekog traži da se skloni. Kome da se sklanjam? Ljudima koji nemaju hrabrosti da kažu kako se zovu i prezivaju? Nekim pseudonimima sa Tvitera? Na to ne reagujem. Dakle, mi ćemo izaći na izbore. Dakle, ono kako smo ušli u Skupštinu, tražićemo podršku građana za to i sada - poručio je Jovanović na N1.

Podelio je i ranija iskustva Ekološkog ustanka.

- Da se nismo okupljali, da se nismo udruživali, da se da nismo zajedno radili na tome, mi se nikad od ni od koga nismo ograđivali. Mislite da se meni nisu gadile političke stranke kad smo se pojavili, pa nema ko se nije preporučivao. Ali ja nikog nisam odbacivao, nego smo svi zajedno branili reke na Staroj planini i po Srbiji - naveo je Jovanović.

- Veliki je propust napravljen i greška to što su 15. marta studenti, koji su imali realno najveću moć u tom trenutku, najveću energiju, umesto da se ograđuju i da odbacuju ljude iz opozicije, iz Proglasa, iz nekih nevladinih organizacija, trebalo da ujedinjuju ljude - naveo je Jovanović u podkastu "Pravi odgovor".