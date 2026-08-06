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Na osnovu audio - zapisa koji je isplivao u javnost ispostavilo se da je tzv. studenstkoj listi jedan od glavnih ciljeva ne rušenje aktuelne vlasti, već uništenje opozicije!

Naime, na audio - zapisu koji se deli na internetu, muški glas, uz korišćenje pogrdnih reči, jasno stavlja do znanja da je glavni strateški interes "studentskog pokreta" - da se opozicija razbije.

- Najveći interes studentskog pokreta jeste da u*eremo opoziciju. S tim se, verujem, svi slažemo. E sad, kako ćemo mi to najefikasnije uraditi? Tako što ćemo doći tim ljudima na lokalu, reći, naravno, pod pretpostavkom da su ti ljudi na lokalu zapravo poštovani... reći, integrisati ih, čak potencijalno u tu listu i raditi s njima na tome da se oni je*eno odvoje od glavnih odbora svojih stranaka, u čemu, realno, možemo jako dobro proći, pošto oni nisu previše dobili od glavnih odbora svojih stranaka, da krenemo od toga - navodi se u audio - snimku.

Konkurencija

Za profesora Vladimira Vuletića s Filozofskog fakulteta takav potez studenata u blokadi predstavlja "staru tezu i nešto što postoji od početka".

Vladimir Vuletić. Foto: Kurir Televizija

- Osnovni cilj je da se opozicija smeni, zato što se smatra da oni nisu opozicija nego podrška vlasti. Smatraju da je smena vlasti moguća ukoliko se pre toga uništi opozicija. To je nešto što nije novo, to se zna. Ono što ne znamo je ko su ljudi na njihovoj listi, ko ih organizuje, ni ko ih finansira. To da su oni samoorganizovani, to je nemoguće... Taj pokret ne može tako dugo da opstane samostalno. Setimo se i blokada fakulteta i novca koji se vrteo u tom periodu... tako da ne znamo ništa o tome. Ima onih iz opozicije koji smatraju da svi ovi koji na ovaj ili onaj način usmeravaju studentski pokret rade u dogovoru s vlasti, ali to je sve stvar spina. Svakako da treba gledati na to, ko god organizovao studente, da im je opozicija konkurencija i to je činjenica - ističe Vuletić za Kurir.

Smetnja

Profesor s Fakulteta političkih nauka Milan Petričković kaže za Kurir da je ključno "prepoznati pokušaj političke mimikrije", gde se, kako navodi, pojedini javnosti predstavljaju kao autentični studenti, dok u praksi deluju isključivo kao politički aktivisti.

- Oni se ne pitaju mnogo i njima je rečeno da to urade, to su im rekli oni koji deluju u pozadini, koji su od samog početka u tom projektu, a studenti su im alatke. U razjedinjenosti te studentske liste ideja da se opozicija potceni sadržana je u tome da ti koji stoje iza studenata prave spisak i podelu onih koji će biti na listi i onih koji neće. Studenti koji se kriju iza indeksa samo su produžene ruke onih koji žele da ostvare svoje ciljeve, a to je sada, između ostalog, i rušenje opozicionih stranaka - kaže Petričković.

Foto: Kurir Televizija

Profesor dodaje da očigledno "studentska lista opoziciju doživljava kao konkurenciju".

- To što sada rade studenti, rade da bi sačuvali svoju tzv. listu, da im ne bi opozicija smetala. Jedini zajednički imenitelj bila im je borba protiv aktuelne vlasti, ali pošto nemaju drugi zajednički jezik, sada će tek krenuti razračunavanje i pokazivanje prljavog veša i s jedne i s druge strane. Sada studenti žele da određene ljude iz opozicije uvedu u svoju listu. kako bi ti isti zauzeli njihovu stranu. U suštini, sada postoje dva pocepana sektora koja se nisu objedinila i nisu uspela da budu homogena. Iza toga nema političke platforme, već samo ličnih interesa finansijera "studentske liste" - zaključio je Petričković.

Safeta Biševac: Opozicione stranke se samoukidaju Urednica lista Danas Safeta Biševac gostovala je na N1 i tom prilikom govorila o političkim strankama, kao i o tome "da li će opozicione stranke preživeti izlazak na izbore". - Sad je pitanje šta će biti sa Zeleno-levim frontom i Demokratskom strankom... Ako ne izađu na izbore, oni će podržati studentsku listu. Pitanje je koliko će stranaka opozicije preživeti takav izlazak. Jer, recimo, ZLF je stranka koja je tek počela da se nekako afirmiše u javnosti, taman je javnost počela da ih upoznaje, da ih viđa, da ih sluša i tako dalje, a onda se oni, u suštini, maltene samoukidaju, a Demokratska stranka je u problematičnoj situaciji - rekla je Biševac.