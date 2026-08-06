Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, pošto je primio u Palati Srbija mlade sportiste iz Srbije, regiona i sveta, odgovario je na pitanje novinara o izjavi hrvatskog ministra odbrane Ivana Anušića koji je kazao da mu je žao što nije učestvovao u zločinačkoj vojno-policijskoj akciji "Oluja" tokom koje je ubijeno ili nestalo više hiljada, a proterano preko 250.000 Srba sa svojih vekovnih ognjišta.

- To da žali što nije učestovao u "Oluji", verujem mu. Ja žalim što se to dogodilo, on žali što lično nije učestovao u progonu Srba. Kada samo pogledate majku Siniše Dobrića, previše je. Oni ta nikada neće razumeti. Nisam fasciniran njihovim akcijama. Ako im je to ostalo jedino čime mogu da se hvale, neka nastave. Neka rade svoj posao, čestitam im fašističkim pozdravima,to ne postoji nigde u Evropi. Sve je dozvoljeno onima koji su protiv Srba - rekao je Vučić i dodao da je ponasan na to što je njihova meta:

- Što se Hrvata tiče, čestitam im na nacističkim pozdravima na Tompsonovim koncertima!

Da podsetimo, hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić izjavio je da žali što nije učestvovao u "Oluji", tokom koje je iz Hrvatske proterano više stotina hiljada Srba, a potom je predsedniku Vučiću, povodom njegovih kritika na račun Crne Gore, uputio poruku da će se tek videti "ko će na kraju završiti gde".

Anušić je, govoreći za hrvatski RTL, rekao da ga je "Oluja" zatekla u Istočnoj Slavoniji, gde su hrvatske jedinice čekale početak druge vojne operacije, koja je trebalo da nosi naziv "Grom".