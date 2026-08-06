Slušaj vest

Asocijacija novinara Srbije (ANS) održala konferenciju za medije pod nazivom "Slučaj Valjevo u plamenu - od ubijenog dečaka do stvarnih smrti", sa ciljem da ukaže na manipulacije i neistine koje se u delu javnosti i medija iznose o navodnoj prekomernoj policijskoj upotrebi sile tokom protesta u Valjevu prošle godine.

Istina ne sme biti žrtva manipulacije

Postavljeno je i pitanje odgovornosti za iznošenje neistina u medijima i na društvenim mrežama, za kreiranje atmosfere nasilja u društvu i ćutanje institucija. Predsednica ANS-a Ivana Vučićevic rekla je da to udruženje upućuje apel medijima, nadležnim institucijama i javnosti da istina ne sme biti žrtva manipulacije i da odgovornost ne sme izostati.

Predsednica ANS-a Ivana Vučićevic Foto: Nemanja Nikolić

Advokat Nikola R. Jovanović, zastupnik nekih od policijskih službenika iz Valjeva koji su targetirani u pojedinim medijima, rekao je da je cilj konferencije da se spuste tenzije jer se putem društvenih mreža i pojedinih medija šire neistine i neproverene informacije o događajima u tom gradu.

"Najteže je braniti istinu"

- Svi znamo šta se desilo u avgustu prošle godine u Valjevu, da su zapaljene neke od najvažnijih institucija u tom gradu, da je povređeno desetine policajaca, da je izbio opšti haos koji su pokušali da prikažu drugačije od onog što jeste. Svako ko se suprotstavi onima koji tvrde da su policijski službenici "krvnici, zveri i ubice koji napadaju nedužnu decu", dobije uvrede i pretnje na društvenim mrežama. Iza svega stoji ozbiljna mašinerija - naglasio je on i dodao:

- Skoro godinu dana slušamo priču o ubijenom dečaku iz Valjeva u koju i danas, nažalost, mnogi ljudi veruju. Najteže je braniti istinu, a neistina se lako proširi i teško ju je demantovati.

Podsetio je na slučaj policajca Vasilija Lalovića, jednog od policajaca koji je, kako je naveo, targetiran da je tukao učesnike protesta, a koji je izvršio samoubistvo i dodao da Lalović nije dočekao da pred pravosudnim organima kaže svoju stranu priče i da je bez odgovora ostalo pitanje kako je optužen neko ko u vreme protesta nije bio u Valjevu.

- Ukoliko zahtevate imena i prezimena policijskih službenika koji su intervenisali u avgustu 2025, ne vidim problem da iznesete ime i prezime i odgovorite zbog čega je Vasilije Lalović prijavljen da je učestvovao u nečemu što se nije desilo - rekao je.

Advokat Nikola R. Jovanović Foto: Nemanja Nikolić

Policijski službenici su, prema njegovim rečima, pokušali da ukažu na to šta im se dešava i kakvim su napadima, uvredama i pretnjama izloženi na društvenim mrežama i da su, između ostalog, podneli grupnu krivičnu prijavu Posebnom odeljenju za visokotehnološki kriminal.

Konferencija Asocijacije novinara Srbije (ANS) Foto: Nemanja Nikolić

- Borim se oko mesec dana da tužilaštvo počne nešto da radi, nisu me obavestili, možda su u međuvremenu preduzeli neku radnju, nisam siguran. Do momenta kada sam se ja uključio nisu preduzeli apsolutno ništa. Zamislite bilo koju državu u kojoj možete da pretite policijskim službenicima i da niko ne reaguje - rekao je Jovanović i naveo da deo javnosti koji plasira dezinformacije ili poluinformacije izbegava dijalog što, kako je ukazao, neće dovesti ni do čega dobrog.

- Društveni dijalog definitivno mora da postoji i moraće da postoji.