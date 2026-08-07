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Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević govorio je o predstojećim izborima i tom prilikom istakao da misli da će kampanja biti oštra,kao i da će politička utakmica biti neizvesna.

- Što se tiče izbora, biće vrlo brzo. Svi koji su ozbiljni oni su već u kampanji. Najbolje da se ništa ne radi u državi, kao što su oni radili 22, 23 meseca - da nemamo turiste, da ne rade fabrike, da đaci ne idu u škole. To bi bila jedna fer kampanja. Država radi svoj posao. Vučić radi, ono što je njegova porodica doživela je na neki čudesni način probudilo energetski naboj da se bori. Mislim da će kampanja biti oštra, da će politička utakmica biti neizvesna, prema istraživanjima blokaderska lista vodi, a mislim da naša lista može da im pomrsi račune - kazao je Vučević za TV Pink.

On je naglasio da mu se čini da su se stvari popravile u korist njihove liste, a pokvarile za blokadersku listu.

- Imamo manje od 100 dana do izbora. Mislim da ih je predsednik Vučić pitao i javno rekao da garantuje da će lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", da će ako izgubimo izbore priznati i čestitati i početi političku borbu iz opozicije. Da li to mogu oni da kažu građanima Srbija, njihova studentska lista će priznati rezultate, da je to svetinja. Mi sa te strane blokaderske nismo čuli taj odgovor. Mislim da oni prave takvu atmosferu - zaključio je lider SNS.