Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučićgovorio je o aktuelnim političkim prilikama, najavama raspisivanja izbora i istraživanjima javnog mnjenja koja, kako je naveo, pojedini opozicioni mediji tumače kao pad njegove podrške. On se osvrnuo i na reakcije regionalnih medija na obeležavanje godišnjice "Oluje", kao i na kritike koje, prema njegovim rečima, dolaze iz regiona.

Više o ovoj temi, za emisiju "Redakcija", govorili su prof. dr Valentina Arsić Arsenijević, prodekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Ibro Ibrahimović, savetnik potpredsednika Vlade i član Predsedništva SPS-a .

- Podsetiću i na situaciju na Kosovu i Metohiji, gde je tokom predizborne kampanje u februaru prošle godine brat Bedžeta Pacolija, Selim Pacoli, takođe pozivao na "tihu Oluju", pre svega usmerenu protiv Srpske pravoslavne crkve. Očigledno je da je to narativ koji se prenosi i preliva u regionu. Smatram da je veoma opasno kada se tokom događaja poput obeležavanja "Oluje" izgovaraju takve anticivilizacijske poruke. Potpuno sam frapiran time što se neko ponosi onim čega bi, zapravo, trebalo da se stidi i što bi trebalo da krije - rekao je Ibrahimović.

Ibro Ibrahimović, savetnik potpredsednika Vlade Srbije Foto: Kurir Televizija

Izostale reakcije na obeležavanje "Oluje"

Ukazao je na, kako smatra, neujednačen odnos prema stradanjima i porukama koje dolaze povodom obeležavanja "Oluje".

- Posebno mi je gorak utisak zbog izostanka reakcije Evropske unije i njenih članica. Zamislite kakva bi bila reakcija kada bi neko danas u Nemačkoj ili Francuskoj sa fašističkim simbolima veličao neki događaj. Govorimo o akciji u kojoj je, prema našim podacima, proterano više od 220.000 ljudi, dok je veliki broj ljudi stradao ili se i dalje vodi kao nestao. Ovde se radi o ozbiljnom stradanju, a izostaje čak i poruka o žrtvama, posebno na dan kada se u Mrkonjić Gradu obeležava sećanje na stradale. Kada neki zvaničnik izgovori da je "Oluja" temelj moderne hrvatske države, onda je to, po mom mišljenju, poraz ne samo za Hrvatsku, već i za Evropsku uniju, koja se zalaže za vrednosti poput poštovanja ljudskih i manjinskih prava - nastavio je.

Kako je voditeljka jutarnjeg programa Kurir televizije podsetila, nakon brojnih reakcija, kritika i osuda nakon izjava hrvatskih ministara Anušića i Šušnjara, oglasio se i bošnjački ministar odbrane Zukan Helez, koji je rekao da predsednik Vučić treba da zna da su pratili svaki njegov pokret tokom posete Bosni i Hercegovini.

Takva izjava otvorila je brojna pitanja, jer bi značila da je jedna regularna i unapred najavljena poseta predsednika suverene države bila predmet nadzora. Na pitanje da li je takva tvrdnja, izrečena od strane visokog zvaničnika, svojevrsni diplomatski skandal, Arsenijević je odgovorila:

- Mislim da ovakvim ponašanjem, izjavama i postupcima zapravo pokazuju svoju nemoć i strah. To je moj osnovni utisak. Drugo, kada govorimo o izjavi ministarke iz redova SPS-a o Kosovu i Metohiji, smatram da su mediji preneli samo jedan deo njene poruke i izvukli je iz konteksta. Ona je govorila o onome što bi svaka suverena država radila - da štiti svoj integritet i suverenitet i reaguje na aktivnosti koje smatra antidržavnim.

Foto: Kurir Televizija

- Naravno, to nema nikakve veze sa etničkim čišćenjem, jer se takve stvari kose sa svim civilizacijskim vrednostima. Ali kada govorimo o prošlosti, imamo situaciju gde je, po mom mišljenju, došlo do etničkog čišćenja. Nisu stradali samo vojno sposobni pojedinci, već starci, žene i deca. Ljudi su ostajali bez svojih kuća i ognjišta. Imam porodične veze sa Likom, moj suprug i sin danas žive tamo. Ti krajevi su prazni, tamo više nema ljudi kao nekada. Upravo to pokazuje posledice svega što se dogodilo - za Kurir televiziju, objasnila je Arsenijević.

03:15 "NEKO SE PONOSI ONIM ČEGA BI TREBALO DA SE STIDI" Stručnjaci o porukama iz regiona i godišnjici "Oluje": "Ponos na stradanje je anticivilizacijska poruka" Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs