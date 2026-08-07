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Državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Ivan Bošnjak izjavio je danas da su Srbija i Ukrajina pokazale doslednost i principijelnost u poštovanju međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta, i naveo da je proces evropskih integracija došao kao nadgradnja odnosa dve zemlje i da Srbija može da bude pozitivan primer Ukrajini u tom procesu.

Bošnjak je rekao da je Srbija od početka sukoba u Ukrajini pokazala i humanost - da je primila izbeglice iz Ukrajine i uputila humanitarnu pomoć toj zemlji.

Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Foto: Kurir Televizija

"Srbija je, koliko je imala mogućnosti, sve vreme sukoba u Ukrajini pokazivala svoju humanu stranu.Naša prva dama je prva ostvarila kontakte sa porodicom Zelenski, a nakon toga se to podiglo i na politički nivo. Nastavili smo da sarađujemo na bilateralnom nivou, a reklo bi se da je proces evropskih integracija došao kao nadgradnja, naročito od kada je Ukrajina otvorila pregovarački proces i prve pregovaračke klastere”, rekao je Bošnjak za televiziju K1 povodom najavljene posete predsednika Volodimira Zelenskog, koji će sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, kako je najavljeno, razgovarati o bilateralnim odnosima i evropskom putu Srbije i Ukrajine.

Prema njegovim rečima, Srbija može da bude pozitivan primer Ukrajini, a naveo je i da je naša administracija pokazala kako se vodi proces evropskih integracija od 2014. godine.

Ukazao je i na to da je Srbija u Karpatskoj inicijativi, koju je pokrenuo predsednik Zelenski, a u koju su pozvane članice EU Poljska, Mađarska, Rumunija i Austrija.

Te zemlje zajedno čine celinu koja će kroz naredne korake biti podrška jedna drugoj i kroz ekonomske odnose, pre svega u oblasti infrastrukture i energetike, ali i u širem kontekstu bezbednosti koja je zajednička za ovaj region”, naveo je Bošnjak.

Na pitanje kako Ukrajina može da pomogne Srbiji na tom evropskom putu, Bošnjak je rekao da sa Srbije treba skinuti „beleg nekakve male Rusije” u prostoru centralne i jugoistočne Evrope što, kako je rekao, nikako ne može da stoji.

"Ruska Federacija i ruska civilizacija se nalaze na našem istoku. Mi jesmo vekovni prijatelji i pripadnici istog roda slovenskih naroda, ali slovenski narodi žive i u Slovačkoj, Češkoj, Poljskoj. Mi smo evropski narod i evropska država i kao takvi treba da budemo posmatrani". izjavio je državni sekretar.

Srbija sedi na svojoj stolici

Osvrćući se na kritike dela javnosti da Srbija u spoljnoj politici ne može da ''sedi na dve stolice”, Bošnjak je rekao da Srbija sedi na svojoj stolici.

"Pokazalo se da je ta naša stolica i te kako efikasna u vremenu globalne turbulencije i da možemo da ostvarimo najintenzivniju ekonomsku saradnju sa zemljama EU, ali i da dobijamo značajne investicije iz Kine kojima održavamo rast ekonomije, dok u isto vreme intenziviramo saradnju i sa SAD u kontekstu i energetike i novpg investicionog ciklusa”, kazao je Bošnjak.

Ukazao je da Srbija ne odustaje ni od regionalnih partnera ni regionalnog povezivanja i da je to pokazala i poseta predsednika Vučića BiH i Republici Srpskoj.

"Ostajemo principijelni u svojoj politici, pokazujemo da smo autohtoni narod na ovom prostoru koji će svojim aktivnim participiranjem pokazati da je i dovoljno moderan i fleksibilan da prihvati sve izazove”, rekao je Bošnjak.