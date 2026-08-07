nije dovoljno što je poznat

nije dovoljno što je poznat

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Proces sastavljanja takozvane studentske izborne liste prerastao je u otvorenu unutrašnju borbu u kojoj se više ne postavlja samo pitanje ko će se na njoj naći, već i ko ima pravo da odlučuje ko je dovoljno politički, ideološki i biografski "podoban" da predstavlja blokaderski pokret na parlamentarnim izborima.

Na spiskovima koje su blokaderi sastavili za "vetiranje" kandidata sa svoje liste, nalaze se različita imena među kojima je ličnost koja je obeležila studentski pokret rektor Beogradskog univerziteta i političar Vladan Đokić, ali i mnogi drugi koji su bili rame uz rame sa blokaderima tokom više od godinu dana.

Jedan od glasnih podržavalaca plenumaša sve vreme bio je i glumac Dragan Gagi Jovanović, a razlog koji navode za njegovo šikaniranje je pod stavkom "ostalo", a radi se o tome što, verovali ili ne, nije priložio svoju biografiju.

Naime, Jovanović je ekspresno predložen za veto samo zato što plenumašima nije dostavio svoju biografiju, jer je verovatno smatrao da je dovoljno poznat u javnosti i da nema potrebe da polaže račune.

U svom dokumentu, plenumaši navode obrazloženje za njegovo izbacivanje:

- Predlažemo veto navedenog kandidata jer nije dostavljena biografija i ne može se smatrati jasnim na koga se misli. Bez obzira na poznatost, biografije nisu puka formalnost već da svi mogu biti jasno upoznati sa kandidatom... smatra se adekvatnim da kandidat bude vetiran - napisali su.

Foto: Printscreen

Glumac Dragan Jovanović pružao je podršku studentima blokaderima sve vreme i učestvovao u svim protestima na kojima je bio pozivan, a neretko je držao i govore.

00:56 Blokaderska "elita" u Zemunu Izvor: Društvene mreže

Podsetimo, na prvom mestu među osporenim kandidatima koji se nalaze na spisku za "vetiranje" nalazi se Vladan Đokić, na drugom bivša tužiteljka Jasmina Paunović, dok je profesor Filološkog fakulteta Milo Lompar šesti na spisku kandidata za koje je zatraženo preispitivanje. Među imenima koja su navedena u programu "Informer TV" nalaze se i profesor Jovo Bakić, nekadašnji fudbalski reprezentativac Nemanja Vidić, glumica i nekadašnja funkcionerka Demokratske stranke Vida Ognjenović i drugi.