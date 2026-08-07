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Plenumaši, javnosti i dalje nepoznati, koji kroje "studentsku listu" za vanredne parlamentarne izbore, sastavili su čak 39 strana dug ''dokument'' o političaru Vladanu Đokiću, poznatom i kao rektor Univerziteta u Beogradu, a u kojem objašnjavaju zašto ga vetiraju sa svoje liste!

Đokić je optužen za "ćutanje o Beogradu na vodi i u slučaju doktorata Siniše Malog". Dovode u pitanje njegovu nezavisnost i preispituju njegove veze i ranije odluke.

U dokumentu, koji plenumaši na svojim zatvorenim Viber grupama zovu "LISTA ZA ODSTREL", donesen je zaključak da je Đokić "visokorizičan za studentsku listu", a blokaderi navode čitav niz primedbi na njegov račun.

Iako priznaju njegovo držanje uz studente od novembra 2024. godine, tvrde da je ključno pitanje kako se ponašao u trenucima kada nije imao podršku čitavog pokreta iza sebe.

Posebno se problematizuju dve epizode iz njegove karijere - njegov odnos prema projektu Beograd na vodi, dok je bio dekan Arhitektonskog fakulteta i postupanje u slučaju doktorata Siniše Malog dok je bio rektor u prvom mandatu.

"Prva je da kandidat, dok je devet godina bio dekan Arhitektonskog fakulteta i najpozvaniji glas struke u zemlji, nije rekao ni jednu jedinu reč protiv Beograda na vodi, u vreme kada su arhitekte izlazile na ulicu i donosile deklaracije protiv tog projekta. Druga je da kao rektor nije dovršio slučaj doktorata Siniše Malog, iako mu je sam sud vratio predmet na ponovno odlučivanje, i to u skladu sa stavom koji je izneo još decembra 2021: da Univerzitet time više ne želi da se bavi", navodi se u dosijeu za vetiranje posvećenom Vladanu Đokiću.

Vetiranje Vladana Đokića, dokument sa plenuma Foto: X printscreen

U dokumentu se Đokiću zamera i članstvo u Skupštini FK Crvena zvezda, njegov odnos prema pojedinim javnim ličnostima, način na koji je izabran za rektora, kao i niz drugih odluka koje blokaderi ocenjuju kao sporne..

Zanimljivo je da su blokaderi u jednom delu dokumenta sami povukli raniju optužbu protiv Đokića.

Kako navode, prvobitno su ga teretili i zbog članstva u Revizionoj komisiji, ali su tu tvrdnju povukli čim su proverili zvaničnu dokumentaciju i kada su oni navodno utvrdili da je njihova prethodna interpretacija bila netačna.

Dakle, čak 39 strana bilo je potrebno blokaderima da obrazlože zbog čega čovek koji je uz njih stao kada su blokade počele sada za njih više nije prihvatljiv.

Od studentskog saveznika do "visokorizičnog" kandidata - slučaj Vladana Đokića pokazuje kako obojena revolucija jede svoje "lidere".