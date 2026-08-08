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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski doputovao je juče u svoju prvu zvaničnu posetu Beogradu, gde će se sastati sa sprskim predsednikom Aleksandrom Vučićem, a ovo će biti prilika za razgovor o više važnih tema, među kojima su evropski put Srbije bilateralna saradnja i energetika.

Vučić je sinoć priredio svečanu večeru u čast Zelenskog, a zvanične sastanke imaće danas.

Predsednici Vučuć i Zelenski do sada su se sastali šest puta na raznim međunarodnim samitima i konferencijama, a polovinom jula je srpski šef države po prvi put boravio u Kijevu na Samitu Ukrajina - Jugoistočna Evropa, gde je i pozvao ukrajinskog kolegu u zvaničnu posetu Beogradu. Predsednik Vučić kazao je da su se on i Zelenski više puta međusobno izrazili zahvalnost za podršku teritorijalnom integritetu i podsetio da Ukrajina nije priznala lažnu državu Kosovo, kao i što je dva puta organizovala samite "Jugoistočna Evropa - Ukrajina", odnsono multilateralne samite na svojoj teritoriji, i nijednom nije pozvala predstavnike Prištine da tome prisustvuju, što "moramo da poštujemo".

Branka Latinović: Veliko priznanje Srbiji i izraz koliko Ukrajina želi da našu zemlju ima što više na svojoj strani

Analitičari ocenjuju da će ovom posetom ukrajinskog predsednika doći do produbljivanja saradnje dve države na svim poljima, pa i u oblastima energetike i evropskih integracija. Takođe, sagovornici Kurira ističu da Srbija ovim pokazuje da ne sedi na dve stolice, već na jednoj - svojoj, koja se pokazala kao veoma uspešna u pogledu međunarodne saradnje.

Nije protokol

Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu i osnovač Balkansko-Ukrajinske mreže kaže za Kurir da smatra da bi većina građana Srbije, kada bi bila upoznata sa svim činjenicama, "svim srcem se idetifikovala sa Ukrajinom koja je slobodarska država baš kao i Srbija."

Darko Obradović: Srbija i Ukrajina imaju mnogo zajedničkih interesa u oblasti ekonomije i energetike Foto: Kurir Televizija

- Od ove posete treba očekivati konkretne dogovore i vrlo verovatno potpisivanje ugovora o slobodnoj trgovini čime se podiže dostupnost tržišta. Srbija ovom posetom demonstrira da želi da gradi mrežu pouzdanih globalnih partnerstava, jasno stavlja do znanja da je Ukrajina suverene zemlja baš kao i Srbija! Ovo je partnerstvo za budućnost na kome treba dodatno i predano raditi svakog dana. Sa druge strane, Rusija je brend sa ogromnim marketinškim budžetom, dok je realnost na terenu nešto sasvim drugo. Ne očekujem da će ova poseta poremetiti trenutne odnose Rusije i Srbije, jer su oni već dovoljno uzdrmani ruskim odbijanjem da reši problem NIS-a - kazao je Obradović.

Obradović: Srbija i Ukrajina dele iste pozicije kad je reč o evropskim integracijama

On sa ponosom ističe da je kao osnivač Balkansko-Ukrajinske mreže jos 2022. godine kroz zajednička saopštenja ukazivao na važnost ekonomskog povezivanja dve zemlje, ali i na to kako suštinski jako malo znamo jedni o drugima i koliko je to važno promeniti.

- Ukrajina je istorijski prijateljska država koja još uvek vodi borbu za svoju nezavisnost, a ova državnička poseta ukrajinskog predsednika Beogradu od izuzetnog je značaja, jer nije reč samo o protokolu nego o krunisanju širokog spektra bilateralnih dogovora, izvan ruske senke koja je pratila srpsko-ukrajinske odnose jos od 1991. godine. Srbija i Ukrajina dele iste pozicije kada je reč o evropskim integracijama, čime se šalje jasna poruka ka Briselu, ali i Zapadu i Istoku. Do sada je Volodimir Zelenski obišao dve trećine sveta, bio je kod neutralnih Arapa u Persijskom zalivu i ova poseta nije promena obrasca. Srbija i Ukrajina imaju mnogo zajedničkih interesa u oblasti ekonomije i energetike - govori Obradović.

Ljubomir Đurić: Veliki značaj posete Ljubomir Đurić iz Centra za nacionalnu politiku veruje da će region ovu posetu Zelenskog Beogradu posmatrati oprezno i balansirati u ocenama, ali ne toliko zbog Srbije, koliko zbog samog predsednika Ukrajine. - Naravno, moguće je da će postojati određene kritike, ali činjenica da predsednik Ukrajine dolazi u Beograd sama po sebi ima veliki značaj. Ono što je za Srbiju važno je da su odnosi sa Ukrajinom, kao i pitanje našeg odnosa prema Rusiji zbog rata u Ukrajini, bili među temama koje su pojedine članice EU isticale prilikom otvaranja Klastera 3. Ukoliko Zelenski i Ukrajina budu imali pozitivniji stav prema Srbiji, ne nužno kroz zvanične poruke, već kroz razumevanje naše pozicije - bilo da je reč o poštovanju teritorijalnog integriteta Ukrajine, humanitarnoj pomoći ili drugim vidovima podrške - to može doprineti smanjenju pritisaka da Srbija dodatno usklađuje svoju spoljnu politiku, pre svega kada je reč o sankcijama Rusiji - kazao je Đurić za Kurir TV.

Naša stolica

Državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Ivan Bošnjak izjavio je da su Srbija i Ukrajina pokazale doslednost i principijelnost u poštovanju međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta, i naveo da je proces evropskih integracija došao kao nadgradnja odnosa dve zemlje.

Ivan Bošnjak: Ne sedimo na dve stolice, sedimo na svojoj koja se pokazala kao i te kako efikasna Foto: Kurir Televizija

- Srbija je, koliko je imala mogućnosti, sve vreme sukoba u Ukrajini pokazivala svoju humanu stranu. Naša prva dama je prva ostvarila kontakte sa porodicom Zelenski, a nakon toga se to podiglo i na politički nivo. Nastavili smo da sarađujemo na bilateralnom nivou, a reklo bi se da je proces evropskih integracija došao kao nadgradnja, naročito od kada je Ukrajina otvorila pregovarački proces i prve pregovaračke klastere - rekao je Bošnjak za televiziju K1 i podsetio da je Srbija u Karpatskoj inicijativi, koju je pokrenuo predsednik Zelenski, a u koju su pozvane članice EU Poljska, Mađarska, Rumunija i Austrija:

Bošnjak: Ne sedimo na "dve stolice", sedimo na svojoj!

- Te zemlje zajedno čine celinu koja će kroz naredne korake biti podrška jedna drugoj i kroz ekonomske odnose, pre svega u oblasti infrastrukture i energetike, ali i u širem kontekstu bezbednosti koja je zajednička za ovaj region. Sa Srbije treba skinuti beleg nekakve "male Rusije" u prostoru centralne i jugoistočne Evrope. Mi jesmo vekovni prijatelji i pripadnici istog roda slovenskih naroda, ali slovenski narodi žive i u Slovačkoj, Češkoj, Poljskoj. Ne sedimo na "dve stolice", sedimo na svojoj! Pokazalo se da je ta naša stolica i te kako efikasna u vremenu globalne turbulencije i da možemo da ostvarimo najintenzivniju ekonomsku saradnju sa zemljama EU, ali i da dobijamo značajne investicije iz Kine kojima održavamo rast ekonomije, dok u isto vreme intenziviramo saradnju i sa SAD u kontekstu i energetike i novog investicionog ciklusa.

Diplomatkinja Branka Latinović kaže da je poseta Volodimira Zelenskog Beogradu velika i značajna vest, jer će ovo, u stvari, biti prva poseta ukrajinskog predsednika regionu.

Branka Latinović Foto: Kurir Televizija

- Volodimir Zelenski jeste boravio u mnogim zemljama Evrope i van nje, uključujući i SAD. Ovo je jedno veliko priznanje Srbiji i izraz koliko Ukrajina želi da Srbiju ima što više na svojoj strani. A kad kažem na svojoj strani, mislim na podršku koju očekuje i traži na međunarodnim forumima. Uz mnoge stvari koje kritikujemo vezano za politiku aktuelne vlade i uopšte odnos prema mnogim međunarodnim temama, te toga kako se sporo odvija naš proces pridruživanja Evropskoj uniji, ovo je jedan primer vrlo delikatnog okruženja, pre svega imajući u vidu odnose s Rusijom, koji su isto za nas izuzetno važni - rekla je Branka Latinović za Novu S.