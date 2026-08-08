Slušaj vest

Predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak, po dobro poznatom narativu koji se zasniva na uvredama Srbije i njenog predsednika Aleksandra Vučića, ponovo je uputio niz uvreda i kritika na račun, ovoga puta, Srpske pravoslavne crkve.

Gostujući u jednom podtkastu, bez imalo srama Čanak je napao SPC, nazivajući je "kriminalnom grupim" i vređajući patrijarha srpskog Porfirija.

- Ovde je takozvana Srpska pravoslavna crkva, ako bih da je odvojim precizno: takozvana srpska, takozvana pravoslavna, takozvana crkva, jednostavno, to je jedna udružena grupa kriminalaca koja je uzurpirala ime jedne istorijske institucije i onda se, pod okriljem tog imena, koristeći Zakon o verskim zajednicama, dosta široko shvatajući ga, pretvorila u perionicu para. I ti, kad shvatiš da je to gomila bandita, nekako se trudim da budem eufemističan, kad shvatiš šta je to, onda ti je jasno zašto od svega toga ne možeš uopšte da digneš glavu, zato što će ti je odseći - rekao je Čanak.

Na pitanje voditeljke zašto patrijarha zove "Portirije", Čanak je uz podrugljiv osmeh rekao:

- Portirije, pa naravno, zato što je portir! Ma ajde, bre. Portir za srpske dveri. I ruske, naravno. Ja slavim slavu zato da bih očuvao običaj porodičnog okupljanja, ništa drugo. A da bi to imalo folklor i tako dalje, onda dovedem i sveštenika koji će da održi službu. Sad sam hteo to da kažem. Pravoslavni sveštenik ne mora biti predstavnik ove udružene zločinačke organizacije koja se zove SPC, nego lepo dođu iz Crne Gore, iz Crnogorske pravoslavne crkve - rekao je Čanak.