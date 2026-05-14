Na panelu održanom u Sarajevu, na kojem su govorili bivši albanski političar sa Kosova i Metohije Azem Vlasi, hrvatski istoričar Dragan Markovina i predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodie Nenad Čanak, iznet je niz političkih "ocena" o Kosovu i Metohiji, Republici Srpskoj, srpskoj istoriji i simbolima u Vojvodini.

Azem Vlasi izjavio je da "Albanci i Kosovo nisu prirodno pripadali državi ni zajednici Južnih Slovena”, odnosno Jugoslaviji. On je, govoreći o periodu povlačenja Osmanskog carstva sa Balkana, tvrdio da je srpska vojska posle proglašenja nezavisnosti Albanije "upala" na taj prostor i izvršila "genocid nad Albancima".

- Treba podsetiti kada se turska vlast po 400 godina povukla definitivno sa preostalih balkanskih prostora, tj. Albanije, Kosova i Makedonije, Albanija je proglasila nezavistnost, tamo je upala srpska vojska i izvršila pravi genocid nad Albancima - rekao je Vlasi.

On je govorio i o martovskom pogromu, tvrdeći da je čitav događaj bio "namešten".

Dragan Markovina, Nenad Čanak i Azem Vlasi na tribini u Sarajevu Foto: Printscreen

Vlasi je ispričao navodnu priču o razgovoru sa jednim pravoslavnim sveštenikom koji mu je, kako tvrdi, otkrio da su imali informaciju da će do nemira doći.

 - Mi smo imali informaciju na području Prizrena, Peći, gde je nemački kontingent KFOR-a, da se iz srpskih pravoslavnih manastira uklanjaju dragocenosti. Mi smo znali šta je to, zašto je to. Posle nedelju dana izbili su ti protesti - rekao je Vlasi.

Posebno je skandalozna njegova tvrdnja da je potresna scena rušenja krsta sa crkve u Prizrenu, koja je obišla svet, zapravo bila nameštena.

Za Azema Vlasija  -ova scena je nameštena Foto: Printscren

- Utvrđeno je posle da je ta scena nameštena, da nije imalo načina jer je bila policija, kao i vojnici KFOR-a koji su štitili crkvene objekte. Oni nemaju saznanja da je mogao neki Albanac da se popne negde i da vrti ono, ali to se vrti stalno, evo šta Albanci rade pravoslavcima. Na Kosovu niko Srbe ne maltretira, niti zlostavlja - izjavio je on, pokušavajući da odbrani albanske ekstremiste od odgovornosti za stravične zločine nanete Srbima.  

 Čanak se osvrnuo na naziv stadiona FK Vojvodina u Novom Sadu, koji nosi ime "Karađorđe". On je osporio vezu vođe Prvog srpskog ustanka sa Vojvodinom uz pomoć Vlasija, tvrdeći da Karađorđe nikada nije kročio u Vojvodinu.

- Kakve veze ima svinjarski trgovac sa stadionom fudbalskim u Vojvodini? - upitao je Čanak, ismevajući vođu Prvog srpskog ustanka i jednu od najznačajnijih ličnosti u istoriji Srbije.

