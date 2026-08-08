Slušaj vest

Poslanik Zeleno - levog fronta Robert Kozma otkrio je da je njegova stranka pružila podršku "studentskoj listi" za predstojeće izbore, ali da je i te kako postavila uslove koje, kako je on istakao, "studenti moraju da ispune".

- Iza te odluke stojimo i stajaćemo iza nje u želji da doprinesemo smeni ovog režima. Ono što je nama bitno, i to je naša odgovornost, jeste da insistiramo na tome da vrednosti ZLF budu zastupljene u narednom periodu i zato smo i rekli da imamo jasna očekivanja od studentskog pokreta i analiziraćemo da li se studentski pokret drži takvih očekivanja. To stoji u našoj odluci. Kroz tu prizmu posmatraćemo i dalja politička delovanja - rekao je Kozma za Novu S.

Ne propustitePolitikaBLOKADERI ODJAVILI LIDERA ZELENO-LEVOG FRONTA: Radomir Lazović podržao plenumaše, a oni ne žele ni da razgovaraju s njim!
lazovic.jpg

Na konstataciju voditelja da je to poruka koja glasi da podrška nije bezuslovna, Kozma je rekao:

- Mislim da su mediji skovali to o bezuslovnoj podršci. I mislim da ni u ličnom, ni u javnom životu, nijedna podrška nije bezuslovna. Mi smo politički akteri, insistiramo na svojim vrednostima kroz ova očekivanja, pomastraćemo i to da li se studentski pokret drži toga - rekao je Kozma.

Voditelj je Kozmu pitao o kakvim "crvenim linijama" će ZLF insistirati i šta ako u tom predizbornom programu ne budu jasno definisana "nekakva spoljnopolitička pitanja".

- Mi kažemo šta mi mislimo da je bitno građanima koji su naši simpatizeri, koji nas podržavaju, koji su naši birači koje takođe mi sada treba da ubedimo da glasaju za ovog aktera. Mi ćemo insistirati na tome da ukoliko idemo da podržimo studentski pokret, e onda pitanje i o spoljnopolitičkoj orijentaciji, tj. da se nakon pada ovog režima otkoče evropske integracije - mora da bude pristuno u načinu rada studentskog pokreta - kazao je Kozma.

Kurir Politika

Ne propustitePolitika"STUDENTSKA LISTA" KRENULA U UNIŠTAVANJE OPOZICIJE! "Integrisati članove opozicionara na lokalu, odvojiti ih od glavnih odbora i ubaciti na listu"
Dragan Đilas, Radomir Lazović, Miki Aleksić, Marinika Tepić.jpg
PolitikaLIDER ZELENO-LEVOG FRONTA PRIZNAO DA U OPOZICIJI VLADA RASULO! Radomir Lazović: Zovemo studente na razgovor, ali oni ODBIJAJU svaki dijalog! (VIDEO)
lazović.png
Politika"ZLF JE JAVNOST TEK POČELA DA UPOZNAJE, A ONI SE SAMOUKIDAJU" Safeta Biševac o opoziciji: Niko ne zna ko čini studentsku listu, svi su zbunjeni (VIDEO)
2026-08-04 09_35_58-DETEKTOR LAŽI on X_ _SAFETA BIŠEVAC_ _OPOZICIONE STRANKE SU U RIZIKU OD GAŠENJA .png
Politika"ASISTIRANO SAMOUBISTVO STRANKE": Opšte rasulo u ZLF posle odluke vrha stranke da podrže tzv. studentsku listu na izborima, ostaju bez članova!
WhatsApp Image 2025-03-04 at 4.52.16 PM.jpeg