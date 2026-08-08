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Poslanik Zeleno - levog fronta Robert Kozma otkrio je da je njegova stranka pružila podršku "studentskoj listi" za predstojeće izbore, ali da je i te kako postavila uslove koje, kako je on istakao, "studenti moraju da ispune".

- Iza te odluke stojimo i stajaćemo iza nje u želji da doprinesemo smeni ovog režima. Ono što je nama bitno, i to je naša odgovornost, jeste da insistiramo na tome da vrednosti ZLF budu zastupljene u narednom periodu i zato smo i rekli da imamo jasna očekivanja od studentskog pokreta i analiziraćemo da li se studentski pokret drži takvih očekivanja. To stoji u našoj odluci. Kroz tu prizmu posmatraćemo i dalja politička delovanja - rekao je Kozma za Novu S.

Na konstataciju voditelja da je to poruka koja glasi da podrška nije bezuslovna, Kozma je rekao:

- Mislim da su mediji skovali to o bezuslovnoj podršci. I mislim da ni u ličnom, ni u javnom životu, nijedna podrška nije bezuslovna. Mi smo politički akteri, insistiramo na svojim vrednostima kroz ova očekivanja, pomastraćemo i to da li se studentski pokret drži toga - rekao je Kozma.

Voditelj je Kozmu pitao o kakvim "crvenim linijama" će ZLF insistirati i šta ako u tom predizbornom programu ne budu jasno definisana "nekakva spoljnopolitička pitanja".

- Mi kažemo šta mi mislimo da je bitno građanima koji su naši simpatizeri, koji nas podržavaju, koji su naši birači koje takođe mi sada treba da ubedimo da glasaju za ovog aktera. Mi ćemo insistirati na tome da ukoliko idemo da podržimo studentski pokret, e onda pitanje i o spoljnopolitičkoj orijentaciji, tj. da se nakon pada ovog režima otkoče evropske integracije - mora da bude pristuno u načinu rada studentskog pokreta - kazao je Kozma.