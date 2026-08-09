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Svemoćni plenum studenata u blokadi otišao je korak dalje u čišćenju svoje liste, a najdeblji kraj u ovom procesu pretrpela je penzionisana tužiteljka Jasmina Paunović.

Plenum je u svom obrazloženju brutalno osporio njen profesionalni integritet, označivši je kao osobu skromnih dometa i upitnog znanja iz pravne materije.

Jedan od ključnih razloga za njeno uklanjanje sa liste jeste izrazita sumnja stručnjaka u njeno poznavanje krivičnopravne i srodne materije.

"Upitnost stručnosti: Stručna javnost izrazito dovodi u pitanje kandidatkinjino poznavanje krivičnopravne i srodne materije. Otkad je kandidatkinja izabrana na funkciju zamenika javnog tužioca, odnosno javnog tužioca, nikada nije napredovala više od Višeg (Okružnog) javnog tužilaštva. Bila je u Višem javnom tužilaštvu od 2006. godine, do penzije u aprilu 2025. godine", navodi se u materijalu sa plenuma.

Ovaj podatak iskorišćen je kao direktan dokaz da tokom više od dve decenije rada nije ostvarila rezultate u najznačajnijim predmetima visoke korupcije koji bi je preporučili za višu funkciju ili poverenje studentskog pokreta.

Pored izostanka karijernog napretka, plenum je skrenuo pažnju na njene javne istupe koji su ocenjeni kao ozbiljno poniženje za nekoga ko dolazi iz pravosuđa. Istaknuto je da Paunovićeva ne vlada ni osnovnom pravnom terminologijom, što je ilustrovano njenim nedavnim izjavama.

Između ostalog, javno je baratala pojmovima na potpuno pogrešan način, označavajući ministra Nikolu Selakovića kao "okrivljenog" u procesu koji je još uvek bio u toku (slučaj Generalštab), iako on u tom trenutku niti je bio niti je po zakonu mogao imati takav procesni status.

"Nebulozne tvrdnje: Jasmina Paunović ne poznaje osnovne pravne pojmove s obzirom da u trenutku davanja izjave Selaković nije bio niti je mogao biti okrivljeni u procesu koji je još u toku", navodi se dalje u materijalu sa plenuma.

Podsećamo, juče je objavljena obimna tajna dokumentacija sa prilozima, na kojoj se nalazi spisak od čak 99 imena predviđenih za vetiranje, odnosno ekspresno izbacivanje sa tzv. studentske liste. Ovu obimnu građu na preko 30 stranica, pravljenu po uzoru na nekadašnje titoističke dosijee Udbe, obelodanio je gl i odgovorni urednik TV Informera Dragan J. Vučićević.