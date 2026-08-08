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Studenti blokaderi - tačnije njihov svemoćni plenum - dao je detaljno objašnjenje za svakog kandidata kojeg predlažu za uklanjanje sa "studentske liste".

Tako su rektor Vladan Đokić i profesor Milo Lompar označeni kao visokorizični (Đokić) i bezobzirni narcis (Lompar), a osporena je podobnost i bivše tužiteljke Jasmine Paunović i nekadašnjeg fudbalera Nemanje Vidića.

Prema objavljenom materijalu, glavni razlozi zbog kojih je osporena podobnost Jasmine Paunović za predstavljanje Studentskog pokreta su:

Saradnja suprotna stavovima Pokreta: "Kandidatkinja je svojim javnim, profesionalnim i političkim delovanjem pokazala ozbiljne nedostatke koji je čine nepodobnom za predstavljanje Studentskog pokreta. Nastavila je blisku saradnju sa pojedincima, kao što je prof. Tanasije Marinković, od kojih su se studenti javno ogradili zbog pokušaja političke kooptacije Pokreta, učestvujući u aktivnostima koje su bile suprotne odlukama i interesima studenata"

Narušavanje integriteta postupka: "Javno otkrivanje sopstvene kandidature pre zvaničnog odobrenja i vršenje pritiska na proces vetiranja (provere kandidata)"

Sumnje u konflikt interesa i političke veze: "Postoje ozbiljne indicije o konfliktu interesa kroz porodične i lične veze sa predstavnicima režima, kao i bliske kontakte sa pojedincima koji su simboli političke i medijske podrške aktuelnoj vlasti, među kojima je i Željko Mitrović"

Pitanja u vezi sa radom u tužilaštvu: "Njen rad u tužilaštvu praćen je izostankom rezultata u najznačajnijim predmetima korupcije, dok se pojedine procesne odluke dovode u pitanje kao suprotne pravu i ustaljenoj tužilačkoj praksi"

Sporni javni nastupi: "Posebno zabrinjavaju javni nastupi u kojima je iznosila rasističke, ksenofobične i antidemokratske stavove, čime je ozbiljno narušila javni ugled i kredibilitet Pokreta"

02:08 Sramne reči bivše tužiteljke Jasmine Paunović o Vučiću Izvor: Kurir

- Sagledani kao celina, navedeni argumenti ukazuju na trajan obrazac postupanja koji predstavlja politički, moralni i institucionalni rizik, zbog čega kandidatkinja ne zavređuje da se nađe na listi Studentskog pokreta - zaključio je plenum.

Nemanja Vidić takođe više nije poželjan kandidat na studentskoj listi - jer nije lojalan.

- Vidić je imao mesto na Beogradskoj listi, ali je i pored toga dodat na listu Niša na mesto koje je više kotirano. Postavlja se pitanje zbog čega, ako ne lične ambicije da bude na prolaznom mestu za Skupštinu. Postoje navodi da je Nemanja Vidić izjavio da ne želi da bude na listi ukoliko budu vetirani Milo Lompar i Vladimir Dugalić, što pokazuje da mu lojalnost ne leži među studentima, već ličnim konekcijama - navedeno je u obrazloženju odluke plenumaša, a otkrio je TV Informer.