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Proces sastavljanja takozvane studentske izborne liste pretvorio se u unutrašnju borbu u kojoj se više ne postavlja samo pitanje ko će se na listi naći, već i ko ima pravo da odlučuje ko je dovoljno politički, ideološki i biografski "podoban" da predstavlja blokaderski pokret na budućim izborima.

Na spiskovima koje su blokaderi sastavili za "vetiranje" kandidata sa svoje liste, nalaze se različita imena među kojima je ličnost koja je obeležila studentski pokret - rektor Beogradskog univerziteta i političar Vladan Đokić, profesor Milo Lompar, Jovo Bakić, glumac Dragan Gagi Jovanović, ali i mnoga druga imena koja su bila rame uz rame sa blokaderima više od godinu dana.

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Među "kandidatima" je još i Jasmina Paunović, bivša tužiteljka koja je u podkastu sa Draganom Lučićem grubo vređala, ponižavala i podstrekavala na mržnju i diskriminaciju članova SNS, predsednika Republike i članova njegove porodice i drugih neistomišljenika, dok je Paunovićeva u istoj emisiji na etničkoj osnovi vređala i crnce i Arape.

Kako su plenumaši rekli na svojim sastancima - Punovićeva nije vetirana s liste samo zbog gostovanja kod Dejana Lučića.

Podsećamo, Više javno tužilaštvo u Beogradu potvrdilo je da je po nalogu tog tužilaštva Služba za borbu protiv terorizma i ekstremizma podnela krivičnu prijavu protiv javne tužiteljke u penziji Jasmine Paunović i urednika Youtube emisije "Lučić inserti" Dejana Lučića, zbog sumnje da su izvršili krivično delo rasna i druga diskriminacija u saizvršilaštvu.

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Sramne reči bivše tužiteljke Jasmine Paunović o Vučiću Izvor: Kurir

U izveštaju dalje navode, da sa mesta 23 treba da izbace Novicu Antića iz Vojnog sindikata, sa broja 25 nekadašnjeg košarkaša Dejana Bodirogu.

Takođe, šut kartu daće i Dejanu Šoškiću, nekadašnjem guverneru, sa kim u vezu dovode "previše negativnih tekstova", a pominju i Farida Dada Mehovića sa Državnog univerziteta u Novom Pazaru.

Na "listi za odstrel", kako je zovu na svojim zatvorenim Viber grupama, je Dragan Simović iz okoline Požege, za koga su utvrdili da je lagao da nije bio u stranci koja ima veze s aktuelnom vlašću, a Simović je bio kandidat SPS još 2016. godine za odbornika u Skupštini opštine Požega.

Potom sledi - istaknuti podržavalac blokadera i podstrekivač nasilja, Zlatko Kokanović, za kojeg se navode da je "sporan i nanosi štetu".

Kurir Politika

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