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Čini se da nedostavljanje biografije svemoćnom plenumu nije bio jedini razlog zbog kojeg je glumac Dragan Gagi Jovanović dospeo na blokadersku "listu za odstrel"!

Naime, kandidat blokadera za listu na budućim parlamentarnim izborima bio je poznati beogradski glumac, a sa nje je otpao jer nije do kraja naveo plenumašima ko je i šta je.

A sudeći po fotografijama koje kruže internetom - Jovanovć je malo za vlast, pa malo nije, pa opet jeste, pa onda izađe na ulici da "studentima" peva "Ružo rumena".

Na fotografijama se jasno vidi Dragan Jovanović u društvu ministra za javna ulaganja Darka Glišića (SNS). Slike su nastale na Ubu, rodnom mestu ministra Glišića.

Fotografije su takođe nastale u različitom vremenskom intervalu, što dokazuje da nisu samo slučajni susret glumca i visokog zvaničnika Republike Srbije iz redova aktuelne vlasti.

Ovu situaciju prokomentarisao je i šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov.

- Ružo rumena - kratko je napisao.

Šta uostalom dalje reći...