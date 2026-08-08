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Takozvana studentska lista za vanredne parlamentarne izbore jos uvek nije poznata javnosti, ali su zato poznata imena ljudi koji se nalaze na spisku za vetiranje, kojih je ukupno 99.

Prema informacijama do kojih je došao TV Informer, imena ljudi koji se nalaze na listi izglasao je tzv. studentski plenum, a na njoj se nalaze imena poput Vladana Đokića, Mila Lompara, Jasmine Paunović, Nemanje Vidića, Dragana Jovanovića... i to su samo neka od imena pristalica studenata blokadera, koje su kritikovali, "vetirali" i tajno sastavljali dosijee o njima.

Najnovije informacije do kojih je došao TV Informer, tiču se dosijea od pet strana nekadašnjeg košarkaša Dejana Bodiroge, koji se takođe nalazi na spisku "vetiranih".

Kako je navedeno u programu TV Informera, Bodirogi zameraju potencijalni konflikt interesa i poslovne odnose s državom i javno - političko delovanje, sporne organizacije, reputacioni rizik, sumnje i tvrdnje.

- Prema javno dostupnim infomacijama, kompanija EWG, osnovana od strane Dejana Bodiroge, učestvovala je u realizaciji ugovora za nabavku pametnih električnih brojila za EPS, koji je zaključen 2015. godine. Ugovor je bio vredan približno 26,6 miliona evra i predstavljao je jedan od najvećih projekata sistema merenja električne energije u Srbiji u tom periodu, pa i do sada. Projekat je finansiran sredstvima IBRD-a, Evropske banke za obnovu i razvoj i i Evropske investicione banke. Prema dostupnim informacijama, nosilac konzorcijuma bila je francuska kompanija Atos. Kompanija EWG je bila zadužena za proizvodnju i isporuku hardverskih komponenti, odnosno električnih brojila. U to vreme je na čelu EPS-a bio Aleksandar Obradović koji je istovremeno obavljao funkcije u SNS-u. Ta infomacija je relevantna prilikom procene potencijalnog reputacionog rizika - navedeno je u izveštaju, saopštio je TV Informer.

Zatim, dalje u izveštaju objasnili su zbog čega je sve to njima sporno, ali i istakli da su u vezi sa Bodirogom "sporni poslovi sa državom".

- Kompanija EWG je sklopila je nekoliko ovakvih poslova, a o čemu je tekstove objavila istgraživčka mreža BIRN. Zatim kažu: Nije poznato da je protiv EWG ili Dejana Bodiroge postupak okončan u kojima bi nadležni sud ili tužilaštvo utvrdili da li je prilikom ovih javnih nabavki došlo do korupcije, zloupotrebe službenog položaja ili nekog drugog krivičnog dela. Sa ovakvim slučajevima sličnim u ranijem periodu smo već bili upoznati kada je neki slučaj stavljen u fioku.

U odeljku "reputacionih rizika" piše da Bodirogi zameraju to što nije dovoljno obrazovan.

- Nejasni javni politički stavovi, njegova nedoslednost tokom vremena, javne ličnosti koje prelaze iz sveta sporta često se procenjuju na osnovu njihovog prethodnog angažmana - napisano je u dokumentu.

Plenumaši takođe, Bodirogi zameraju i "javno političko delovanje", odnosno činjenicu, kako su naveli u dokumentu - "što je podržao Proglas, a što predstavlja javno iznošenje političkog stava i svrstavanje uz opozicionu organizacijuu, a što je nedopustivo".