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Takozvana studentska lista, iako još uvek nepoznata, postala je itekako poznata po spisku kandidata koje je već skinula sa liste, odnosno "vetirala", a o svakom kandidatu napravila je dosije.

Imena ljudi koji se nalaze na "listi  za odstrel" a koju je izglasao je plenum nalaze se Vladan Đokić, Milo Lompar, Jasmina Paunović ,Nemanja Vidić, Dragan Gagi Jovanović, Dejan Bodiroga... i

Kandidat za izbacivanje (iliti vetiranje) s blokaderske liste je i nekadašnji guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić, koji je bio na 28. mestu na toj listi za izbore.

Šoškića "terete" za uplitanje u studentske pokrete, povezanost sa spornim organizacijama, kao i rasta inflacije u njegovo doba.

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- Kandidat je svojim delovanjem pokazao ozbiljne nedostatke, čime se pokazao nepododbnim da bude na listi - piše u saopštenju plenuma koji je objavio TV Informer.

U tom dokumentu je otkriveno da se Šoškić obogatio, jer je prodavao softvere Narodnoj banci Srbije.

Takođe, Šoškića su "vetirali" jer je "pokušao da silom preuzme studentski pokret" i to preko, kako navode "anketnog odbora", jer je, kako navode, to bio pokušaj zauzimanja ključnih pozicija u okviru pokreta, ali i da bi se pokret "oteo", kako kažu.

Takođe, zamerili su mu što se, kao i Jasmina Paunović, fotografisao sa Tanasijem Marinkovićem, koga blokaderi vide kao jednog od najvećih neprijatelja.

 U dosijeu Šoškića, takođe, blokaderi su naveli da je on imao privatnu firmu, kojom je zloupotrebljavao NBS, prodajući Narodnoj banci softvere svoje kompanije kako bi se obogatio. 

- Blokaderi su istakli i kako su u vreme Dejana Šoškića na čelu NBS rapidno padale plate građanima Srbije, dok je on samom sebi povećavao zaradu. U to vreme je prosečan građanin Srbije imao 360 evra, a Šoškić više od 5.000 evra - pročitao je glavni urednik Informera šokantne podatke. 

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Deo plenumaškog dosijea Dejana Šoškića Foto: Informer TV printscreen

Takođe, blokaderi nekadašnjeg guvernera sumnjiče i za veze sa stranim fondacijama, ali i da je kao guverner NBS učestvovao u predizbornoj kampanji Demokratske stranke, iako je to zabranjeno.

- Svojim delovanjem, vezama s državnim vrhom u vreme dok je bio na čelu NBS i lošom monetrarnom politikom, šta tačno kvalifikuje Šoškića da bude na studentskoj listi? - piše u saopštenju.

Dalje navode, da se dovodi u vezu sa "skandalom u vezi sa oštećenjem države njegovim neradom" i navode činjenicu da je imao firmu CIF - Centar za invesrticije i finansije, privatno, gde je, kako navode, zloupotrebljavao funkciju u NBS, kako bi se obogatio, ali i i da je bio saučesnik u pljački Agrobanke kako bi finansirao predizbornu kamapnju.

Takođe, dosije do kojih je došao TV Informer, tiču se i Novice Antića, predsednika vojnog sidnikata, koji im "kvari PR" i dovodi se vezu sa koruptivnim radnjama, kao i Dragane Đorđević, kojoj zameraju to što je bila angažovana u Ministarstvu rudarstva i energetike, kada je na čelu bila Zorana Mihajlović. 

Takođe, Đorđevićevoj zameraju i to što je, prilikom gostovanja u emsijima, iznosila "teorije zavere i tvrdnje koje nisu bile u skladu sa hemijskim mehanizmima".

Kurir Politika

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