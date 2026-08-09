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Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović najoštrije je osudio pretnje upućene gradonačelniku Novog Sada Žarku Mićinu i poručio da se političke i društvene razlike moraju rešavati razgovorom, a ne mržnjom i nasiljem.

- Kao čovek, kao gradonačelnik i kao neko ko svakodnevno razgovara sa građanima, ne mogu da ćutim kada se bilo kome preti smrću. Možemo da se ne slažemo, možemo da imamo potpuno različite političke stavove, možemo i žestoko da kritikujemo jedni druge, ali niko nema pravo da drugom čoveku preti životom - poručio je Pavlović.

On je istakao da društvo ne sme da prihvati pretnje kao način političkog obračuna.

- Reči imaju težinu. Kada se izgovori pretnja da će nekome biti oduzet život, to više nije politička rasprava. To je granica preko koje niko ne sme da pređe. Danas je meta jedan čovek, sutra to može biti bilo ko od nas. Zato nadležni organi moraju da reaguju i da se utvrdi ko stoji iza ovakvih pretnji - naveo je gradonačelnik Niša.

Pavlović je istakao da Srbija mora da bude zemlja u kojoj se različita mišljenja sučeljavaju argumentima, a ne pretnjama.

- Ne smemo da dozvolimo da nam mržnja postane način komunikacije. Čovek sa kojim se ne slažete nije vaš neprijatelj. Politički protivnik nije meta. Hajde da se takmičimo idejama, rezultatima i radom, a ne pretnjama. Samo tako možemo da sačuvamo društvo u kojem će naša deca živeti bez straha - zaključio je Pavlović.

Gradonačelniku Novog Sada Žarku Mićinu upućena je otvorena pretnja putem društvenih mreža, u kojoj je navedeno: "Gde živi Mićin da mu odsečem glavu mačem".