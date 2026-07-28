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Iako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da oprašta muškarcu iz Kragujevca - koji mu je putem društvenih mreža otvoreno pretio ubistvom i odsecanjem glave - i poručio da se ne oseća ugroženo, jer veruje da je reč o žrtvi medijskih manipulacija, ovaj incident otvorio je pitanje odgovornosti za širenje političke mržnje.

Nakon što je Kragujevčaninu S.S. (55) određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, analitičari upozoravaju da se pretnje nosiocima državnih funkcija ne smeju zanemarivati i da pravni sistem mora reagovati, bez obzira na lični čin oprosta šefa države.

Naime, zbog pretnji smrću predsedniku Republike Vučiću, ali i glavnom i odgovornom uredniku lista "Informer" Draganu J. Vučićeviću, u nedelju je u Kragujevcu uhapšen 55-godišnji muškarac S.S. Priveden je nakon objave snimka na društvenoj mreži Fejsbuk u kojem je izrekao pretnje predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću - odsecanjem glave, snimao je sebe držeći nož i pokazujući pokret kojim bi mu presudio.

"Da mu pomognem"

Predsednik Aleksandar Vučić u obraćanju javnosti putem svog Instagram naloga, kazao je da se ne oseća ugroženim jer je siguran da je u pitanju "dobar domaćin i dobar Šumadinac koga je neko zaveo strašnim lažima i jezivim neistinama".

Vučić: Radujem se tome što će za pola godine ili godinu, ne da kaže "izvinite, predsedniče" već "izvini, Aleksandre"

- Siguran sam nije ovoliko loš i nije ovakav zločinac kakvim je sebe želeo da predstavi. Siguran sam jer ovo što je on izgovorio je plod manipulacije onih koju su hteli da nam podele Srbiju, onih koji su nam delili porodice, onih koji su preko svojih mejnstrim medija i društvenih mreža ogromnim novcem spolja, želeli da razore našu voljenu otadžbinu. On je samo jedan od ljudi koji je podlegao njihovim lažima i neistinama. Ja nisam tužilac ni sudija, i ma koliko ovo bilo odvratno za slušati, pokušaću procesno-pravno da mu pomognem. Mogu, ne zato što sam predsednik, već zato što sam bio meta ovako gnusne pretnje. Reći ću, i to mu svakako pomaže u postupku, da se ne osećam ugroženim - dodao je predsednik i naglasio da se ne oseća ugroženim:

- Radujem se tome što će za pola godine ili godinu, ne da kaže "izvinite predsedniče" već "izvini Aleksandre" i što će da se raduje novoj obilaznici oko Kragujevca i tome što je Stelantis u Kragujevcu možda najuspešnija fabrika Stelantisa u svetu. Uspeli smo to da uradimo uprkos ogromnoj skepsi, što smo izgradili tržnicu, gradimo puteve, što uskoro počinjemo izgradnju kliničkog centra u Kragujevcu... - rekao je Vučić dodavši da je i lično spreman da mu oprosti i da mu pruži ruku za sve ovo strašno što je rekao.

Najveća odgovornost

Soiciolog Bojan Panaotović kaže za Kurir da pojedini mediji već skoro dve godine direktno indukuju da ovakve pojave ugledju svestlost dana ili "daju krila" ljudima ovakvog profila da postupaju kako pomisle ili požele, stoga imaju ogromnu odgovornost za svoje postupke.

Bojan Panaotivić, sociolog: Takvi ljudi moraju da budu sakncionisani kako sutradan ne bi i drugi pomislili da mogu da rade šta god požele bez pravnih posledica Foto: Kurir Televizija

- Videli smo obraćanje čoveka za koga je očigledno da kuburi sa mentalnim zdravljem i taj snimak nije samo tragičan za tog čoveka ili za predsednika kome je prećeno, već za sve nas i društvo u kojem žvimo. Pojedini mediji rade na podsticanju najgrubljih mogućih podela u društvu, pogledajte izveštaje njihove gde su sa jedne strane "građani", a sa druge "ćaci" ili "pristalice SNS". Oni koji tako pišu i pričaju šalju ljudima podsvesnu poruku da pristalice SNS nisu građani ili su građani drugog reda, neka niža rasa... A prema građanima drugog reda svakakvo ponašanje je dozvoljeno? Predsednika Vučića nazivaju "vrhovni ćaci", a iz njihovog ugla - kako ćete "zmiji da otkinete glavu"? Pa tako što ćete se pozabaviti "vrhovnim ćacijem", koji je osoba koja je dobila pordšku od 60 odsto birača i to direktnim izborom. Ta osoba predstavlja većinsku volju građana, stoga obračuni sa njom su upravo obračuni sa većinskom voljom građana ali i sa institucijom. Ne postoji oblik cenzure na društvenim mrežama, tu neki izmišljeni recimo "Marko Aligator" može da preti ubistvom, silovanjem, da kune, izmišlja priče... To nije normalno i to ne može da se radi bez odgovornosti - kaže Panaotović i dodaje da nije saglasan sa Vučićem koji je kazao da oprašta ovom čoveku:

Panaotović: Plemenito je to i razumem da predsednik ne želi dodatno da deli Srbiju, ali sa pravne strane ne treba da postoji oprost

- Oprost je divan personalni čin, pleminito je to i razumem da ne želi dodatno da deli Srbiju, ali sa pravne strane ne treba a postoji oprost. Pretnje nasiljem, nožem, mačetom nisu nimalo naivne, taj čovek je opasnost po opštu bezbenodst i može sutra da naiđe na nekog na ulici i da mu naudi. Ovo je pravna država i nije on pretio lično Vučiću, već instituciji predsednika republike i takvi ljudi moraju da budu sakncionisani kako sutradan ne bi i drugi pomislili da mogu da rade šta god požele bez pravnih posledica. Ko mi ne veruje, nek ode u biblioteku i neka pročita šta se desilo 12. marta 2003. godine kada je nakon negativne kampanje ubijen tadašnji premijer Zoran Đinđić? Nekoliko srpskih vladara je koroz istoriju stradalo i ne treba da zanemrajujemo pretnje rukovodiocima ove države.

01:22 Hapšenje muškarac zbog jezivih pretnji Vučiću Izvor: MUP VJT

Šta nam se servira?

Politički filozof Dragoljub Kojčić kaže za Kurir da je način na koji je Kragujevčanin nožem, snimajući se, pretio predsedniku - zastrašujući.

Dragoljub Kojčić: Samo je jedan put u budućnost, određen sa dve reči: patriotizam i demokratija Foto: Kurir Televizija

- Pojava nasilja na političkoj sceni Srbije posle pada nadstrešnice u Novom Sadu pokazuje da blokade građana koji su pokušavali da se normalno kreću gradovima, nisu bile nimalo naivne... Da li treba bi da podsetimo na devizu: Ko nije sa nama - on je protiv nas. Ako profesor sa Filozofskog fakulteta Jovo Bakić promoviše nasilje iliti raciju "bacanjem u reke", ako kolege iz njegovog kvazi-političkog korpusa dele građane Beograda na "vračarce" i "borčane", ako neki glumac malih uloga deli građane Srbije na "kulturne" i "nekulturne" - onda je sasvim logično bilo da se pojaviti i manijaci sa nožem i deficitom uma. Naravno da te pretnje završavaju na društvenim mrežama, ali u zemlji koja je ne tako davno imala ubistvo premijera ne samo da bezbednosne službe moraju da budu oprezne i efikasne nego i građani ove zemlje moraju da budu svesni šta pokušava da im se servira. Predsednik Vučić vrlo očinski objašnjava građanima, pa i onim zavedenim retorikom nasilja, da Srbija i njeni građani imaju samo jedan put u budućnost određen sa dve reči: patriotizam i demokratija - zaključio je Kojčić.

01:42 Uhapšen muškarac zbog pretnji smrću predsedniku Vučiću Izvor: Privatna arhiva