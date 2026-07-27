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Snimak starijeg, prosečnog čoveka koji pred kamerom drži nož i simulira klanje predsednika države dokaz je dokle nas je dovela politička mašinerija mržnje... Čovek u srednjim ili poznim godinama, čovek koji bi po logici stvari trebalo da uživa možda i u penziji, svakako mirnom životu - snimio je sopstveni trenutak sloma zdravog razuma pod pritiskom ambijenta u kom živimo.

Kako se običan građanin transformiše u nekoga ko je spreman na ekstremno nasilje i ima jedan cilj - ubiti predsednika države!? Kako se stiglo do te tačke (i ima li povratka)?

Jasno je da politička scena u Srbiji više ne poznaje "neistomišljenike". Postoje samo, sve zavisi kako ih ko zove "špijuni, bolesnici, kriminalci, diktatori". Lako je uočiti kojoj opciji pripada čovek koji je pretio predsedniku Srbije. On je produkt blokaderskog ekstremizma koji je među narod pustio duha iz boce s porukom da njihova politička borba podrazumeva "eliminaciju zla".

01:42 Uhapšen muškarac zbog pretnji smrću predsedniku Vučiću Izvor: Privatna arhiva







Ovaj čovek, hrabar dok se telefonom snima kako vitla nožem i proslanja ga uz grlo objašnjavajući šta će raditi predsedniku, poverovao je u poruke da su sve nade izgubljene, da je ova zemlja izgubljena, da tone bez sidra, da institucije ne postoje i da je jedina preostala opcija - nasilje. Lažna elita dugo gaji i zaliva tu mržnju radi svojih poena, potpuno ignorišući posledice.

Tragično je što taj čovek sa snimka nije nikakav obučeni terorista. On je verovatno vaš komšija koji vas pozdravi na stepeništu, nosi kese iz prodavnice i komentariše vremensku prognozu, ali i stanje u državi, ali ne shvatate ga ozbiljno, ti razgovori su usputni, normalni...

Ali on u svoja četiri zida, dok gleda vesti, čita društvene mreže i upija toksični sadržaj sa svih strana, stvara neki drugi svet, bez toplih komšijskih pozdrava, jer je video kako su svi tamo na Iksu besni, mrze Srbiju, mrze baš ovu Srbiju s Vučićem na čelu, poručuju sve i svašta, gostuju s porukama mržnje u emisijama i za to ne odgovaraju.

Algoritam mu je hranio mozak najekstremnijim sadržajima dok u potpunosti nije izgubio dodir sa realnošću. Od komšije se pretvorio u "heroja", blokaderskog spasitelja sa uperenim nožem

Ovaj snimak je ogledalo u koje cela Srbija mora da pogleda. Jer on je dokaz kako nazovi-elita, blokaderi i njihovi medijski trubači koji uveravaju građane da je zemlja propala, izbori besmisleni a jedina politička opcija skidanje glave predsedniku, regrutuju dželate!

Taj nož kojim je vitlao i pretio ovaj čovek nije "pao s neba". Iskovan je u komentarima na Iksu, zapaljivim TV emisijama i neodgovornim pozivima na linč za koje niko nikada nije odgovarao.

A sutra će isti ti koji su sipali otrov u dušu oprati ruke i reći: "Nismo mi tražili da uzme nož, to je neki pojedinac, mi čoveka ne pozanjemo".

Ludilo!

I tom ludilu mora se stati na put bez kompromisa! Svaka pretnja i svaki poziv na nasilje, bez obzira s koje strane dolazi, moraju biti strogo sankcionisani.

Povratka ima, ali samo pod jednim uslovom: da se siledžije i politički lešinari konačno pozovu na odgovornost, a da se narodu vrati zdrav razum pre nego što virtuelna mržnja postane krvava realnost.

Istoriju Srbije ne smeju da pišu ljudi s mržnjom u očima i noževima u rukama.

N.N.